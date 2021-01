Leeds fait sauter Leicester

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Castagne (36e, Pereira), Fofana, Evans, Justin - Mendy, Tielemans - Albrighton (46e, Söyüncü), Maddison, Barnes - Pérez. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Cooper, Struijk, Alioski - Phillips - Raphinha, Rodrigo (Klich, 21e), Dallas, Harrison - Bamford. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Brendan Rodgers s'est creusé la tête pour faire remonter Leicester à la deuxième place, mais il n'a pu que rendre les armes : ses deux systèmes tactiques n'ont rien pu faire pour contrer la furia de Leeds, porté par un excellent Patrick Bamford ce dimanche.Le début de match est particulièrement réjouissant : les deux équipes y vont de bon cœur dans chacune de leurs offensives, et c'est tout naturellement que Leeds répond du tac au tac à l'ouverture du score des. Voisines dans les intentions, les deux armées le sont aussi dans l'accomplissement de leur œuvre : l'expédition spontanée lancée par un éclaireur pour amorcer l'attaque, le relais lumineux d'un compagnon de fortune (Maddison pour Leicester, Bamford pour Leeds) et la conclusion tout aussi impétueuse d'un arbalétrier bien réglé - Barnesmontrant la voie à Dallas. Après une nécessaire trêve, l'escouade blanche repart de plus belle, et Schmeichel doit opposer son bouclier à Bamford - tête repoussée sur sa ligne (32) - et Raphinha - volée du droit fulgurante (34).Vexé par la tournure des événements, même si Leicester avait aussi piqué sans faire mouche à cause d'un bon Meslier (35, 43), Brendan Rodgers change le visage de sesà la pause. Son système à trois défenseurs centraux donne d'abord plus d'assurance à sa défense et de poids à ses côtés, mais Leeds tient bon en attendant de se reboiser. Ce que lade Marcelo Bielsa fait à merveille, plantant une nouvelle graine grâce à la maestria de Bamfordet arrosant le tout grâce au jardinier HarrisonDe quoi donner du grain à moudre à Leicester, qui foire l'occasion de se caler à la place de dauphin tout en s'exposant à être rétrogradé d'une place en cas de victoire de Liverpool cet après-midi.