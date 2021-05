Leeds croque Tottenham

Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Llorente, Struijk, Alioski - Koch - Harrison, Klich (Phillips, 90e), Roberts (Raphinha 58e), Dallas - Bamford (Rodrigo 79e). Entraîneur : Marcelo Bielsa.



Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón - Lo Celso (Ndombele 80e), Hojbjerg - Son, Alli (Lamela 67e), Bale (Lucas 67e) - Kane. Entraîneur : Ryan Mason.

PeacocksSpursLeeds United déteste la Superligue.Les hommes de Marcelo Bielsa restent invaincus, à domicile, contre les équipes du. Toutes sont venues à Elland Road et y ont concédé le nul, sauf Tottenham, qui s'incline 3-1. Lespeuvent quasiment dire adieu à une participation à la Ligue des champions, et risquent de se faire éjecter des dernières places européennes.Le match est très rythmé dès son entame, et il ne faut pas attendre longtemps pour que les filets tremblent. Sergio Reguilón décide d'enfiler un maillot de Leeds et, sur un centre adverse, pousse Hugo Lloris a réalisé un nouvel arrêt décisif après ceux devant Patrick Bamford (7), Jack Harrison (28) et Mateusz Klich (63). Pas de chance, le ballon revient dans les pieds de Stuart Dallas qui envoie une praline. Le pressing demandé par lese fait moins intense, et lesparviennent enfin à se procurer des occasions. Heung-min Son égalise, et Harry Kane est tout proche de donner l'avantage aux siens sur une merveille de ballon piqué. Malheureusement, le buteur anglais chausse une pointure de trop et oblige les arbitres à sortir tous leurs outils de géométrie pour refuser le but d'un hors-jeu qui se joue au millimètre.Lesont un dernier temps-fort avant la pause, et en profitent. D'une jolie combinaison dans les trente derniers mètres conclue par l'inévitable Patrick Bamford, ils font passer les défenseurs de Tottenham pour de vulgaires plots. En seconde période, Harry Kane est une nouvelle fois malheureux, son coup-franc se terminant sur la barre et manquant de peu de tromper Illan Meslier (72). Le gardien français se distingue d'ailleurs par une très belle parade quelques secondes plus tôt, dégoûtant Serge Aurier (71), puis par une belle sortie devant Sergio Reguilón (76). Tottenham doit absolument revenir, et laisse des espaces dans sa défense en fin de rencontre. L'entrant Raphinha part en profondeur pour servir un autre joueur tout frais, Rodrigo, qui douche les derniers espoirs des Londoniens. Victoire méritée d'un Leeds séduisant, qui met la fin de saison de Tottenham en péril.Gros match des deux gardiens français, au passage.