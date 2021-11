Le Zénith frustre Malmö

Malmö FF (5-4-1) : Dahlin - E. Larsson, Ahmedhodžić, Brorsson, Moisander, Rieks - S. Peña, Lewicki, Innocent, Birmančević - Čolak. Entraîneur : Jon Dahl Tomasson.

Zénith (3-4-2-1) : M. Kerzhakov - Lovren, Chistyakov, Rakitskiy - Karavaev, W. Barrios, Wendel, Douglas Santos - Malcom, Claudinho - Dzyuba. Entraîneur : Sergei Semak.

Les maux bleus. Les vrais.Après 7 matchs et plus de 700 minutes sans marquer en Ligue des champions (étalées sur six ans et un mois), Malmö a brisé la glace contre l'adversaire le plus « abordable » d'une liste comportant le PSG, le Real Madrid ou plus récemment la Juventus et Chelsea. Mais sans parvenir à conserver son avantage contre le Zénith, malgré une supériorité numérique (1-1). Une petite combinaison avec Birmančević suivie d'un crochet devant la charrette Lovren et voilà que Soren Rieks lance la bagarre et allume l'Eleda StadionLa bagarre, c'est quand même vite dit, tant le Zénith est loin de son répondant affiché à Turin pendant une bonne heure . Et malgré le coup de main du portier local Dahlin, qui bondit dans les jambes de Wendel en début de second acte, Dzyuba trouve le moyen de vendanger son penalty plein axe (52). Le géant russe marquera bien... tout en étant hors jeu (61), avant que Chistyakov ne coche la case double biscotte. Le prototype de la soirée à oublier ? Presque, puisque Rakitskiy a lui transformé son coup de pied de réparationAvec cette égalisation concédée tardivement, Malmö peut quasiment dire adieu à ses espoirs de Ligue Europa. Car non seulement il faudra l'emporter au Juventus Stadium, mais dans le même temps espérer que le Zénith ne glane pas de point contre Chelsea.