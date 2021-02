Le vent tourne pour Toulouse, Clermont et Grenoble en profitent

Comme s'il était orphelin de la chaîne Téléfoot, le multiplex a mis une éternité - 23 minutes - à se débloquer, et plus d'une mi-temps à s'enflammer. En position de force en haut de tableau, Toulouse a pris la tempête à Rodez (1-0), ce qui permet aux poursuivants de se goinfrer : Clermont a conquis Ajaccio (0-2) pour récupérer la place de dauphin et Grenoble, qui s'en est sorti dans le temps additionnel à Nancy (1-2), revient à un point du TFC. En bas, c'est toujours la soupe à la grimace pour Chambly, Pau et Châteauroux, qui s'inclinent tous les trois alors que le 16e Dunkerque a gratté un point contre le HAC (1-1).

La grosse opération du jour est à mettre à l'actif de la bande à Pascal Gastien. Jim Allevinah a vendangé (35) mais c'est lui qui a lancé les hostilités à François-Coty, après un premier manqué de Mohamed Bayo (54). Ce même Bayo a doublé la mise dans la foulée après une nouvelle parade du pauvre Benjamin Leroy (58), dépassant ainsi Mickaël Le Bihan au tableau des scoreurs de l'antichambre, avec quinze caramels.Deux adversaires directs de la première partie de tableau se télescopaient ce soir mais il n'y a pas eu beaucoup d'étincelle, le FCSM confirmant que la forme était de son côté. Et c'est en deuxième que tout s'est décidé : Chris Bédia a transpercé le bloc picard à lui tout seul, avant de conclure au bout avec réussite (65). Cela fait quatre sorties qu'Amiens ne trouve plus les ficelles. Espérons que la Covid qui décime Chambly sera bientôt derrière lui , mais la défaite continue en tout cas de suivre le club de l'Oise (18), avec un quatrième revers de rang à l'occasion de la réception de l'AJA. Rémy Dugimont avait donné le ton dès l'entame, avec un pétard pas passé loin de la lucarne (8). Et il a finalement fait parler la poudre de manière moins spectaculaire, sur penalty (70), pour permettre aux Bourguignons de reprendre leur marche en avant.Axel Maraval a tenu la marée tout le match, voyant son coéquipier Malik Tchokounté refroidir les locaux dès le retour des vestiaires en ouvrant le score (46). Il a même été supplée par sa transversale, léché par Romain Basque sur coup franc (51). Mais il a finalement fauté en fauchant Jamal Thiaré dans ses seize mètres, permettant à Alexandre Bonnet d'égaliser (84). Et vous savez quoi ? C'est quand même lui l'homme du match, grâce à qui Dunkerque (16) s'éloigne encore un petit peu de la zone dangereuse.Seule équipe professionnelle française avec l'AS Monaco à être invaincue en 2021, l'AS Nancy-Lorraine pensait avoir la chance avec elle, en témoigne le coup de billard qui a permis à Giovanni Haag d'ouvrir le score - et le multiplex - à Marcel-Picot, à la moitié du premier acte (23). Mais en face, Grenoble a une place en playoffs à aller chercher et a renversé le match après la pause, grâce au peno de Jessy Benet (79) mais surtout à une reprise folle de Moussa Djitté dans le temps additionnel (90+2) qui permet au GF38 de revenir dans le coup, à une unité du podium. Et l'AS Monaco se sent seule, désormais.Pape Ibnou Bâ ne s'est pas hissé sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 2 sans faire preuve d'un peu d'abnégation. D'abord très cochon face au but (10, puis 16), il n'a pas baissé les bras et a finalement mis près d'une mi-temps à trouver la faille et mettre Pau à terre (40). Le break, c'est sur une jolie action collective qu'Olivier Kemen l'a réalisé cinq minutes plus tard (45). Les entrants pallois ont se sont fait remarquer, Cheikh Sabaly offrant la réduction de l'écart à Mayron George (59). De quoi relancer le match et déstabiliser les Chamois, puisque Erwin Koffi a tapé le poteau de Mathieu Michel juste après (61). Mais à Pau (19), il faudra faire plus pour entrevoir l'espoir.Le seul meilleur buteur du Paris FC est un latéral. Après son doublé contre Niort, après son pion à Pau la semaine dernière, Ali Abdi a remis ça contre la lanterne rouge (69) avec un sixième caramel cette saison, le quatrième en février, inscrit face au portier guadeloupéen Tommy Plumain (20 ans), pas verni pour son dépucelage en Ligue 2 ce samedi. Philippe Paulin Keny, lui, a pété un boulon en fin de partie, voyant rouge (83). Pas de quoi voler la vedette à Abdi.Les bourrasques se sont engouffrées à Paul-Lignon et le Téfécé, auteur de son plus mauvais match de la saison alors qu'il avait l'occasion de prendre la tête du championnat (après le nul de l'ESTAC à Valenciennes), a pris la tornade en pleine tronche. Dans des conditions dantesques, Rodez a fait son match : Nassim Ouammou n'a pas été loin de l'ouverture du score (15), tout comme Malaly Dembélé qui a vu Ruben Gabrielsen sauver sur sa ligne (29). La météo n'a pas empêché Ugo Bonnet de montrer les muscles, avec une bastos envoyé dans la lucarne de Maxime Dupé pour lede la soirée, face à des Violets paralysés (aucun tir cadré en première). Lionel Mpasi-Nzau n'a eu du boulot qu'à la 71, et ça résume bien la prestation des visiteurs. Trois points, autant en emporte le vent.