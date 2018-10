Le Tigre en papier

Il devrait être le leader offensif de l'AS Monaco. Mais contre le Borussia Dortmund, Radamel Falcao a été particulièrement transparent. À l'image d'un début de saison poussif pour le Colombien.

Falcao/Sylla, l'équipe qui ne gagne pas

La fuite des cadres

Par Nicolas Jucha

Milieu de seconde période au Signal Iduna Park. Un centre arrive du côté gauche pour Radamel Falcao , mais le Colombien, pas dans le tempo, prend à moitié le ballon de l'épaule, et gâche l'occasion de remettre Monaco dans le match. Une occasion ratée anodine, mais qui en dit beaucoup sur le niveau actuel du capitaine de l' ASM . Déjà contre Angers , l'ancien buteur du FC Porto et de l' Atlético de Madrid avait pioché et pas vraiment aidé son équipe pour éviter un nouveau fiasco. Malgré des statistiques – 3 buts en Ligue 1 – qui pourraient prouver le contraire, le trentenaire vit un début de saison compliqué. Orphelin de Kylian Mbappé la saison passée, il avait néanmoins fait sa saison à plus de 20 pions. Après le nouveau lifting de l'effectif monégasque, il a clairement du mal à tirer vers le haut une équipe dont il est pourtant censé être l'une des cautions « stabilité » avec Kamil Glik ou Danijel Subašić.Sauf qu'avec les absences de Jovetić ou Rony Lopes , Falcao n'a pas vraiment de partenaire adéquat pour l'aider à briller. Contre le Borussia, l'entente avec le jeune Sylla a d'ailleurs été proche du néant, tout comme son impact sur le match. Pas forcément la faute du gamin formé au club, mais plutôt la conséquence d'un renouvellement trop conséquent – et trop motivé par la plus-value financière – qui prive tous les joueurs des repères nécessaires pour être compétitif. Après une première mi-temps très convaincante sur le plan défensif, l'équipe de Leonardo Jardim a explosé en vol après l'ouverture du score allemande, et s'est illustrée par le manque complet de percussion de sa ligne d'attaque. Dans ce contexte où le financier a clairement la priorité, l'expérimenté Falcao peine autant que les autres.Outre son buteur colombien en manque d'inspiration, Leonardo Jardim doit composer en cette première partie de saison avec un Danijel Subašić tout juste revenu de blessure, comme le champion du monde Djibril Sidibé, quand Jemerson , de son côté, ne met plus un pied devant l'autre. Sans parler du Russe Golovin, un talent évident et un futur pourvoyeur privilégié pour les attaquants de l' ASM , mais dont l'adaptation a été perturbée par sa blessure estivale. Dans un contexte aussi instable et avec des résultats aussi négatif, le spectre d'un transfert en Chine à l'arrivée du mercato d'hiver pourrait resurgir concernant Falcao. Surtout si comme les deux premières journées le laissent entrevoir, l' ASM ne voit pas le printemps européen pour la seconde année d'affilée.