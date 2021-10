Le Real s'offre le Clásico

Grâce à David Alaba et Lucas Vázquez, le Real Madrid s'impose avec autorité au Camp Nou (2-1). Les Madrilènes reprennent la tête du championnat, pendant que le Barça s'enfonce dans une profonde crise.

Dest à l'ouest

Vázquez, le coup de bambou

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza (Coutinho, 46e), García, Piqué, Alba - Busquets, Gavi (L. De Jong, 85e), F. De Jong (Roberto, 77e) - Dest, Depay, Fati (Agüero, 74e). Entraîneur : Ronald Koeman.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - L. Vázquez, Militão, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Modrić - Vinícius (Asensio, 87e), Rodrygo (Valverde, 72e), Benzema. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Il ne reste que trois minutes à jouer entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mais l'homme du match vient de quitter la pelouse dans l'anonymat le plus total. Auteur d'une nouvelle grosse performance dans un match attendu, Vinícius Júnior récolte les quolibets de tout le Camp Nou alors qu'il s'allonge sur le terrain. Touché par les crampes, le Brésilien va laisser sa place et obliger son équipe à jouer sans son facteur X en attaque. La plèbe madrilène attendait Benzema pour faire la différence dans ce, elle aura eu Vinícius, à l'origine du premier but d'une partie gagnée logiquement. Sans doute un passage de témoin.Dans le microcosme du, l'heure est à la vérité pour Ronald Koeman. Sans Luuk de Jong dans le onze de départ, lesdu Barça peuvent espérer voir leurs poulains entrer dans un rapport de force équitable avec le Real Madrid grâce à la rapidité de leurs ailiers. Mais dans les faits, les deux équipes se toisent du regard pendant les vingt premières minutes de la partie. Mis à part les jolies chaussettes baissées de Memphis Depay, seule la domination en un contre un de Vinícius sur le pauvre Óscar Mingueza est à signaler. Longtemps, le public attend la première grosse occasion d'une partie plus tendue pour le Barça que pour le Real, déjà bien calé dans les premiers rôles de cette Liga 2021-2022. Et comme par hasard, le Barça tremble des pieds au moment de convertir une balle de but : seul face à Thibaut Courtois, Sergiño Dest perd son sang-froid et envoie son tir au-dessus du but des(23). De son côté, le Real profite du doute installé dans les têtespour avancer : lancé par Rodrygo, David Alaba se met sur son pied gauche pour foudroyer le Barça d'une frappe croisée puissante au bout d'un contre éclair. Logiquement, laprend l'avantage, et Barcelone baisse les yeux.En deuxième période, Ansu Fati tente de passer la deuxième vitesse. Mais le numéro 10 catalan est bien pris en laisse par la défense. Mieux encore : les Madrilènes parviennent à se créer les meilleures occasions. Dans la surface, Karim Benzema arme une reprise de volée que Marc-André ter Stegen bloque (62). Sur le flanc gauche, Ferland Mendy déboule comme une balle de flipper et trouve Benzema aux six mètres : l'avant-centre bégaie sa réception face au but, puis Federico Valverde dézingue le petit filet extérieur de Ter Stegen (72). Méfiant, le Real attend de pouvoir lever les bras dans un ciel barcelonais bien sombre. Sur un nouveau contre, Marco Asensio voit son tir détourné par Ter Stegen que Lucas Vázquez a bien suivi. Ça y est, le Real reprend la tête de la Liga et la réduction de l'écart de Sergio Agüeron'y change rien : la crise s'amplifie au Barça.