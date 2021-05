Le Real arrache un nul contre Séville

Dans un match animé, le Real Madrid a perdu l'occasion de doubler l'Atlético et de s'emparer de la place de leader de Liga en concédant le nul devant un Séville opportuniste. Et encore, la défaite n'a été évitée que dans les arrêts de jeu. Le titre de champion commence à vraiment s'éloigner, contrairement à la saison blanche...

Benzema bien là, mais...

Penalty, oui, mais pour qui ?

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Odriozola, Militão, Nacho, Marcelo (Gutiérrez, 67e) - Modrić (Asensio, 66e), Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius (Hazard, 79e). Entraîneur : Zidane.



Séville (4-3-3) : Bono - Navas, Koundé, Carlos, Acuña - Jordan (Gudelj, 84e), Fernando, Rakitić (Torres, 88e) - Suso (Rodríguez, 83e), Gómez (En-Nesyri, 56e), Ocampos( De Jong, 89e). Entraîneur : Lopetegui.

Il s'agissait de la semaine fatidique. Celle où le Real Madrid ne pouvait encore rien gagner, mais au contraire tout perdre. Celle où les trophées seraient encore des espoirs atteignables, ou deviendraient à l'inverse des promesses inabouties. Et malheureusement pour Zidane et les siens, c'est la deuxième hypothèse qui semble s'être transformée en réalité. Car après avoir été éliminés de la Ligue des champions par Chelsea en demi-finales, lesont essuyé une nouvelle contre-performance ce dimanche soir contre Séville lors de la 35journée de Liga : un nul arraché sur le gong, qui les prive sûrement de la couronne espagnole. Avec un succès, ils passaient premiers. Avec un seul point, ils sont toujours à deux unités du leader et commencent à dire bonjour à la saison blanche.Un but chacun en première période, mais un Séville qui rentre pourtant aux vestiaires devant à la marque. La raison ? La réalisation de Benzema à la onzième minute de jeu sur un centre d'Odriozola est refusée pour un hors-jeu limite du latéral, alors que celle de Fernando suite à un superbe enchaînement et une passe décisive de la tête de Rakitić est bien validée. Sévère pour le real, mais pas illogique : si Benzema donne du boulot à Bono, la défense madrilène ne se montre pas au niveau de l'attaquant français - notamment sur coup de pied arrêté, comme sur l'ouverture du score - et Koundé est d'ailleurs tout proche du break juste avant la pause. De quoi rendre fou Zidane, évidemment conscient que sa formation a besoin d'une victoire pour récupérer la première place du classement et prendre un ascendant important dans la course au titre.Du coup, le Real accélère à la reprise : Modrić tente sa chance et voit Bono sortir la parade qu'il faut, Jordan n'est pas loin de concéder un penalty pour une main sur un corner de Kroos... Mais Séville tient, mine de rien. Si bien que devant sa télé, le leader de l'Atlético se frotte les mains avec ses trois unités d'avance sur son rival. Jusqu'au poteau de Vinícius, et aux changements opérés par le double Z : à peine entré à la place de Modrić, Asensio égalise en achevant un joli mouvement collectif né des pieds de Benzema. Dès lors, tout (re)devient possible et les Madrilènes ne sont plus qu'à un tremblement de filet du trône. Toujours dans le coup, les Andalous réclament de leur côté un péno pour une éventuelle faute de Militão sur l'intenable Koundé. Le jeu se poursuit, et se termine à l'autre bout de la pelouse avec un penalty sifflé en faveur du... Real de KB9. Dans un tel bordel, la VAR intervient et l'arbitre inverse sa décision en sanctionnant les hommes de la capitale sur la première action : dans cet ascenseur émotionnel, c'est donc Rakitić qui met sa bande en pôle position. Sur le gong, Hazard parvient tout de même à remettre les siens à hauteur. Une pôle position que ne peut quasiment plus atteindre son adversaire, désormais...