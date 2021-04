Le Real croque Eibar

Real Madrid (3-4-2-1) : Courtois - Mendy, Nacho, Militão - Marcelo (Vinícius, 68e), Casemiro, Modrić (Kroos, 61e), L. Vázquez - Isco (Arribas, 68e), Asensio (Rodrygo, 61e) - Benzema (Mariano, 80e). Entraîneur: Zinédine Zidane.



Eibar (4-1-4-1) : Dmitrović - Rafa (Valdés, 81e), Arbilla, Oliveira (Cote, 81e), Pozo - Álvarez - Gil (Inui, 46e), A. García (Enrich, 62e), Diop (Rodrigues, 76e), P. León (Atienza, 76e) - K. García. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

La reprise est réussie, pour le Real Madrid.Avant de se coltiner une double confrontation face à Liverpool en C1 entrecoupée d'unface au Barça en Liga, les Madrilènes ont fait le job contre Eibar à la maison. Karim Benzema a très tôt bénéficié d'une erreur de relance adverse, mais sa tentative de dribble sur Marko Dmitrović n'a pas surpris le gardien serbe (3). Malgré son but de la tête refusé pour un hors-jeu dans la foulée (5), la Benz a donné le ton d'un match que le Real a dominé de bout en bout. D'abord auteur d'un coup franc sur la barre (21) et un nouveau but refusé par la VAR (37), Marco Asensio a finalement ouvert le score du pied gauche suite à une récupération haute de Casemiro. À la pause, ce résultat en faveur du Real était déjà plus que mérité.Au retour des vestiaires, la donne n'a pas changé : laa continué d'appuyer sur l'accélérateur, et les Basques se sont contentés de subir. La frappe enroulée d'Asensio a été claquée au-dessus de son but par Dmitrović (52), puis Benzema est reparti au charbon pour y aller de son but : si sa tête a manqué de précision dans un premier temps (55), le deuxième coup de casque rabattu vers le sol suite à un bon centre de Vinícius Júnior a fait mouche. Entre-temps, Thibaut Courtois a évité de justesse un but casquette grâce à un tacle glissé pour dégager le ballon en corner (62).Message passé : désormais deuxième de Liga à trois points de l'Atlético de Madrid avec un match supplémentaire, le Real est prêt pour attaquer le plat principal.