Lens freiné par un Lorient accrocheur

RCL (3-4-3) : Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss (Boura, 88e), Cahuzac, Fofana, Frankowski (Machado, 67e) - Kakuta (Costa, 74e), Sotoca (Jean, 88e), Ganago (Banza, 67e). Entraîneur : Franck Haise.



FCL (5-3-2) : Nardi - Le Goff, Fontaine, Laporte, Petrot, Silva - Monconduit, Lemoine (Le Fee, 76e), Abergel - Laurienté (Grbić, 76e), Moffi. Entraîneur : Christophe Pelissier.

Lorientais et Lensois se sont neutralisés ce dimanche (2-2) à Bollaert, dans une rencontre où on n'aura pas eu le temps de s'ennuyer.Oubliez le Stade Auguste-Delaune, son PSG et son lutin argentin : ce dimanche, le football champagne était à Lens ! Dès les premières minutes de ce Lens-Lorient, on comprend qu'on va assister à du foot, du vrai. Du côté Sang et Or, d'abord, où Jonathan Clauss fait encore une fois étalage de toute sa classe sur coup franc : une première tentative expédiée sur le poteau (8e), puis une deuxième tout aussi splendide qui vient cette fois tromper Paul Nardi. Dans le camp des Merlus, ensuite, puisque les hommes de Christophe Pélissier réagissent immédiatement par l'intermédiaire d'Arnaud Laurientépuis de l'intenable Thomas Monconduit, leur permettant de rejoindre les vestiaires en tête.Et à voir Lorient contrôler le match après la pause, on se dit que les Merlus tiennent peut-être leur première victoire à l'extérieur de la saison. Oui, mais voilà, on le sait depuis la saison dernière : on a jamais fini d'être surpris par le RC Lens de Franck Haise. D'abord dominés et sans solution dans ce second acte, les Lensois se rebiffent, portés par un Bollaert en fusion, et trouvent finalement la solution par Fofana. Le milieu ivoirien égalise d'un superbe enchaînement jongle-reprise de volée quasi Messiesque. Un réveil insuffisant pour arracher les trois points, puisque les hommes de Franck Haise voient Simon Banza manquer la balle de but (81). La fin de match est nettement moins spectaculaire, avec deux équipes à bout physiquement.Au moment de quitter la Ligue 1 pour la trêve internationale, un enseignement se dégage : on savait qu'on trouverait du spectacle chez le RC Lens, on sait maintenant qu'il faudra aussi jeter un coup d'œil du côté de Lorient.