Le PSG ratatine Montpellier

Un doublé pour Mbappé, un but pour Neymar, un autre pour Icardi : le PSG a déroulé contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Un festival logique au terme d'une soirée maîtrisée par un PSG appliqué et convaincant, et qui prend ses aises en tête de la Ligue 1.

Mbappé retrouve des couleurs

Un PSG intouchable, intraitable et injouable

Navas (Rico, 46e) - Kurzawa (Bakker, 74e), Diallo, Marquinhos, Florenzi - Verratti, Paredes (Danilo, 74e) - Di María, Neymar, Mbappé - Icardi (Sarabia, 81e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Omlin - Congré (Cozza, 68e), Mendes, Hilton, Souquet - Le Tallec (Mavidi, 68e), Savanier, Sambia, Ristic (Bertaud, 20e) - Mollet (Chotard, 35e) - Laborde (Wahi, 68e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

On joue la soixante-troisième minute, Neymar récupère le ballon dans le rond central. Après un une-deux express avec Mbappé, le Brésilien décale Icardi qui sert le Français seul face au but : le quatrième pion parisien de la soirée, le troisième en moins de trois minutes, et le deuxième pour Mbappé. Surtout : le symbole d’une soirée parfaitement maîtrisée par les Parisiens qui, en dehors de l’efficacité retrouvée du génie français, ont pu s’appuyer sur un Neymar de gala pour sa 100avec le PSG. Habitué à récupérer des valises au Parc des Princes depuis trois ans, Montpellier en ajoute une à sa collection, pas aidé par l’expulsion rapide de son gardien, Omlin, et tombé sur un PSG qui voulait (se) prouver des choses après sa timide victoire à Angers. Mission accomplie.Absent des entraînements cette semaine pour cause de Covid, Mauricio Pochettino a quand même réussi à (déjà) poser sa patte sur son équipe. La preuve, même en alignant les 4 fantastiques au coup d’envoi, il a transformé le PSG amorphe de fin 2020 en machine à presser, installée dans le camp montpelliérain. Même Neymar s’y est collé de bon cœur. Après un quart d’heure de chauffe, les occasions ont commencé à pleuvoir sur le but du MHSC, orchestrées par les maestros Paredes et Neymar, lancés dans un concours de caviars. Sur un service en profondeur du Brésilien, Mbappé a d’abord poussé Omlin à la faute sur une sortie. Après une longue intervention de la VAR, le carton rouge a logiquement sonné la fin de la soirée pour le gardien montpelliérain (15). Et pour les siens.Car dans la foulée de cette expulsion, Paris a accéléré, porté par un Neymar insaisissable entre les lignes, collectif et inspiré dans ses choix. Icardi a d’abord trop croisé (25), avant que Di María ne dévisse (28), tandis que Florenzi affûtait ses centres au cordeau. Acculé, Montpellier a perdu tout espoir quand Florent Mollet a dû quitter la pelouse sur blessure. D’autant que dans la foulée, Kylian Mbappé s’est réveillé au bout d’un récital collectif, en trompant Bertaud d’un petit piqué délicieux, qui respire bien plus la confiance que le doute qu’on prêtait au Français. Après un missile de Neymar bien sorti par Omlin (37), Vitorino Hilton a adressé la première frappe du MHSC sur corner. La seule.Pour se compliquer la vie, Paris est revenu sur la pelouse sans Navas, puis s’est débarrassé de Marquinhos après cinq petites minutes, histoire de rééquilibrer les débats. Mais cela n’a pas marché. Au contraire, et même si Bertaud a d’abord retardé le break d’une main très ferme face à Icardi en renard (54). Mais à l’heure de jeu, le bloc montpelliérain, fissuré de partout depuis un bon moment, a explosé en trois minutes. Mis sur orbite par une transversale de Verratti, Mbappé a trouvé Neymar seul au point de penalty. Pas besoin de vous faire un dessin. Content de sa belle frappe croisée, le Brésilien a enchaîné avec un énième décalage millimétré sur Florenzi, qui trouvait Icardi seul dans les six mètres. Là encore, pas besoin d’un dessinPuis les trois buteurs du soir ont combiné ensemble pour inscrire le quatrième but, sur une action venue valider la tactique de Pochettino, certes plus facile à exécuter à 11 contre 10. Une heure de jeu, 4 à 0 : on aurait pu s’attendre à ce que le PSG lève le pied. Mais non. Bousculé en L1 depuis le début de saison, Paris avait décidé de marquer les esprits. On a même failli assister au but de l’année signé... Layvin Kurzawa, auteur d’un ciseau-retourné dévié de justesse sur la barre par Bertaud (68). Jusqu’au bout, les Parisiens ont tenté d’aggraver la marque, sans succès, mais le travail était déjà bien fait. Certes, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ce PSG va mieux dans le jeu et dans l’état d’esprit. Et surtout, Paris prend provisoirement ses distances en tête de la L1.