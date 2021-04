Paris : l'heure de gagner un choc au Parc a sonné

Incapable de gagner face aux gros cette saison, le PSG se retrouve face à un défi de taille : faire tomber le grand Bayern Munich. Six jours à peine après sa victoire dans le sud-est de l'Allemagne, le club de la capitale serait bien inspiré de retrouver enfin le sourire dans son antre. L'opportunité de griffonner au passage l'une des plus belles pages de son histoire.

Retrouver le confort de son foyer

« Face au Barça, même avec Verratti et Paredes, on avait eu du mal à garder le ballon. Ce n'est pas une question de noms, mais d'attitude collective et de façon d'aborder le match. »

Prendre les choses en main

Pour rêver plus grand

Par Tom Binet

Quel est le point commun entre Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Florian Thauvin, Tino Kadewere, Sofiane Diop, Guillermo Maripán et Jonathan David ? Eh bien, ils ont tous crucifié le PSG au Parc des Princes cette saison pour repartir avec la victoire dans les valises. À chaque rendez-vous au sommet dans son antre (United, OM, OL, Monaco ou encore Lille), l'histoire est la même cette saison pour le PSG. Pire, les Rouge et Bleu ne comptent qu'un petit but inscrit sur ces cinq rencontres. L’œuvre... d'Anthony Martial, auteur d'une belle tête contre son camp avec lesen septembre dernier, histoire de sauver un peu les apparences. Ajoutez à cela un nul bien heureux face au Barça, et vous obtenez l'un des principaux ingrédients d'une saison jusqu'ici bien mitigée. L'occasion est donc belle pour les finalistes de la dernière édition de taper du poing sur la table en remportant enfin un choc sur leurs terres et bonifier le miracle de Munich. Même si, ironie, ils n'ont même pas besoin de s'imposer pour se qualifier...Le 13 février dernier, les champions de France dominaient péniblement Nice en championnat de France (2-1). Ils sont alors loin d'imaginer que deux mois plus tard, jour pour jour, ils n'auraient toujours pas goûté à nouveau au plaisir de la victoire sur leur pelouse en championnat – tout juste en Coupe contre Lille., répondait Mauricio Pochettino la semaine passée, interrogé sur la capacité de ses ouailles à se surpasser loin de chez eux, mais pas dans leur propre salon.Car depuis le coup d'envoi de cette saison semblable à aucune autre, où les victoires à l'extérieur sont monnaie courante dans des stades aussi vides qu'une coquille d’huître, le contraste est saisissant. Revenus en patron de Manchester, Barcelone ou Lyon, les Parisiens ontà chaque fois qu'il leur a été demandé de hausser le ton chez eux. Un comble pour des hommes qui avaient pris l'habitude de ne laisser échapper que des miettes devant leur public, le plus souvent une fois le printemps venu et les joutes domestiques déjà entendues. Comme en mars 2018, quand le Real Madrid était venu clore deux ans d'invincibilité à domicile toutes compétitions confondues, soit 51 matchs.Malmenés, bousculés, mais finalement victorieux la semaine passée à Munich, les Parisiens n'auront pas le choix : à moins de croire en la répétition des miracles, il leur faudra faire preuve de davantage de maîtrise. En Bavière, ils ont donné l'impression de ne jamais rien contrôler, dépassés par larouge et profitant d'un réalisme digne du pire script sur. Les retours de Leandro Paredes et Marco Verratti – qui ne devrait toutefois pas débuter – ne seront pas de trop dans la bataille pour la terre du milieu, mais loin d'être suffisants pour éteindre Joshua Kimmich et ses potes., insistait d'ailleurs Pochettino lundi, à la veille des festivités.Et le technicien argentin de clamer haut et fort ses intentions :En espérant que ces desseins ne consistent pas à tous se recroqueviller pour se tenir chaud en attendant que l'orage passe. Surtout que depuis l'exploit de Luis Fernandez et George Weah en 1994, Paris connaît la recette : en quatre réceptions du, le club de la capitale compte quatre succès. Dont le dernier dessiné par les coups de crayon de Neymar et Mbappé, déjà, quelques semaines à peine après leur transfert record vers la Ville Lumière.Mais que pèsent Lille, Lyon ou même Manchester United face à ce Bayern-là, devenu machine à broyer depuis la nomination d'Hansi Flick comme commandant en chef ? Un succès ce mardi aux alentours de 23h balaierait d'un seul coup une large part des doutes affichés par ces Parisiens à la maison depuis de longs mois. Surtout, il offrirait au PSG le deuxième scalp d'un grand d'Europe en l'espace d'un mois. Et l'installerait un peu plus à la table des plus grands où il n'a pas encore pleinement son rond de serviette, en atteste la réaction de Thomas Müller au moment du tirage au sort et la confiance affichée par les Allemands depuis. répétait encore Joshua Kimmich cette semaine sur le site officiel du Bayern , malgré le revers de l'aller. En voilà un qui a peut-être trop regardé Paris jouer chez lui cette année... Aux Parisiens de lui renvoyer le boomerang en pleine tronche.