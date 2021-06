Le Pays de Galles arrache le nul face à la Suisse

Pays de Galles (4-3-3) : Ward - Roberts, Rodon, Davies, Mepham - Morrell, Allen, Ramsey (Ampadu, 90e) - James (Brooks, 75e), Moore, Bale. Entraîneur : Robert Page.

Suisse (3-4-1-2) : Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez - Shaqiri (Zakaria, 66e) - Embolo, Seferović (Gavranović, 84e). Entraîneur : Vladimir Petković.

HB

C'est la kiffance pour Moore. Buteur d'un grand coup de casque à l'approche du dernier quart d'heure, Kieffer Moore, l'héroïque attaquant de du pays de Galles, a permis à son équipe d'obtenir le match nul face à la Suisse, ce samedi après-midi à Bakou (Azerbaïdjan).Malgré un début de match équilibré et une grosse occasion pour Kieffer Moore qui oblige Yann Sommer à briller (15), la Suisse est vite passée à la vitesse supérieure après vingt minutes de jeu. En effet, lase procure de belles occasions dont une sublimede Fabian Schär repoussée par Danny Ward (20) ainsi qu’une sacoche de Haris Seferović qui frôle la lucarne gauche (27). Les Gallois pointent le bout de leur nez dans le camp suisse par intermittence mais rien de bien méchant. Dans les ultimes secondes de la première mi-temps, après un travail remarquable de Breel Embolo dans la surface galloise, Seferović à l’occasion de donner l’avantage aux siens mais s’y prend comme un cochon et envoie le cuir dans le ciel de Bakou (45).Au retour des vestiaires, la tendance se confirme et le couperet ne tarde pas à tomber puisque sur un corner de Xherdan Shaqiri, Embolo catapulte le ballon dans le but sans même avoir besoin de sauter (0-1, 49). Par la suite, la Suisse recule un peu et laisse le jeu aux Gallois. Une mauvaise idée puisqu'ils se font punir par Moore et son bandeau rouge via un centre de Joe Morrell (74, 1-1). Les Gallois finissent fort mais ils ont bien failli voir le nul leur échapper après un but de Gavranović refusé pour une position de hors-jeu (85). Finalement, aucune des deux équipes ne fera la et les Gallois parviennent à conserver ce nul qui semblait inespéré au regard de la première mi-temps.Il y a les nuls qui n'arrangent personne, et puis il y a ceux qui font rigoler l'Italie, leader autoritaire de ce groupe A depuis sa victoire vendredi en match d'ouverture face à la Turquie (3-0).