Le Milan sauve les meubles à l'arrache, Sassuolo se défoule sur la Fio

7 - Dejan #Kulusevski is the youngest 2019/20 European Leagues player able to scored at least 7 goals and to provide at least 7 assists. Art. #VeronaParma pic.twitter.com/zBb9n0ZwgX — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 1, 2020

3 - Sassuolo have scored more than two goals in three consecutive Serie A games for their first time ever. Trio.#FiorentinaSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 1, 2020

Mené deux buts à rien à l'entracte, le Milan est passé à deux doigts, quelques jours après avoir tapé la Roma , de se viander complet sur la pelouse de la lanterne rouge, et pourra remercier Francesco Vicari. Si le premier pion des- un cafouillage sur corner permettant à Mattia Valoti de planter au milieu de visiteurs apathiques (1-0, 13) - n'est pas le plus beau de la saison, celui de Sergio Floccari moins d'une demi-heure plus tard devrait être revu un paquet de fois pour le plaisir des yeux : une sacoche en demi-volée à la trajectoire succulente et à la férocité sans pareille (2-0, 30). Le dénominateur commun de chacun de ses buts ? Le passeur décisif, Bryan Dabo, très précieux durant ce premier acte. Avant la pause, les Milanais pensent relever la tête sur une reprise de Hakan Çalhanoğlu reprenant le centre d'un Ante Rebić finalement signalé en position illicite (37). C'est finalement Marco D'Alessandro qui remet les Lombards dans le match en découpant Theo Hernandez avant la pause avant d'être exclu (43). À dix, malgré l'entrée de la menace Zlatan et une flopée de situations , les hommes de Stefano Pioli galèrent, et il faut attendre la fin de partie pour que ça bouge : Rafael Leão, leur a redonné de l'espoir en renard (2-1, 79) puis, au bout du suspense, le pauvre Vicari offre un point auxbien malgré lui en envoyant un centre d'Alexis Saelemaekers au fond de ses buts (2-2, 90+4). La SPAL est maudite.Du haut de ses vingt ans, le Suédois Dejan Kulusevski fait figure de révélation pour sa première saison en Serie A du côté de Parme. Et pour son septième caramel de la saison, l'ailier s'est offert un numéro improbable (0-1, 14). Pour autant, lesne sont pas rentrés au vestiaire avec l'avantage, la faute à ce balourd de Bruno Alves qui a bêtement déséquilibré Samuel Di Carmine dans les seize mètres pour permettre à ce dernier d'égaliser (1-1, 45+3). Après la causerie, Ivan Jurić sort de son chapeau Mattia Zaccagni, qui ne met moins de neuf minutes à remettre les locaux devant en repiquant dans l'axe pour renverser la vapeur (2-1, 54) mais suite à une nouvelle tentative de Kulusevski repoussée, Riccardo Gagliolo est là pour là pour remettre tout le monde au même niveau (2-2, 64). Finalement en contre, Matteo Pessina - bien servi par Valerio Verre - met tout le monde d'accord d'une patate sous la barre (3-2, 81). Kulusevski ne peut pas tout faire, non plus.Sassuolo n'en finit plus de planter, mais après deux nuls spectaculaires, les gars de Roberto de Zerbi touchent enfin du doigt la victoire qu'ils méritaient depuis la relance de la Serie A. Après Jérémie Boga dimanche , c'est au tour de l'autre Français des Neroverdi, Grégoire Defrel , de sortir de sa boîte. Le Guadeloupéen profite d'abord de l'attentat de Gaetano Castrovilli sur Filip Đuričić pour ouvrir le score sans souci sur peno (0-1, 24) puis, laissé seul au point de penalty sur une ouverture du même Đuričić, il ajuste Bartłomiej Drągowski sans se poser de question, cette fois du droit (0-2, 35). En deuxième période, une grossière erreur du même Castrovilli (confirmant qu'il est bien milieu et pas défenseur) permet au latéral Mert Müldür d'enfoncer le clou (0-3, 61). Une tête de Patrick Cutrone - son premier pion de la saison - permet bien aux potes de Franck Ribéry de sauver l'honneur à domicile, mais ce sera tout : la Fio n'a pris qu'un point en trois apparitions en ce mois de juin.Une histoire de penaltys dans ce match de la peur entre une formation locale 18et une visiteuse 16, dont la Samp et Gastón Ramírez sont sortis vainqueurs. Un tacle maladroit de Panagiótis Tachtsídis sur Jakub Jankto, une transformation laborieuse de Gastón Ramírez (arrêt de Gabriel, rebond sur la barre, ficelle) : la Samp a pris les devants avant la pause. Lesont répondu, eux aussi depuis les onze mètres, Marco Mancosu faisant parler la poudre après une grosse faute de Morten Thorsby sur Riccardo Saponara (un duel de numéros 18). Mais un dérapage de Nehuén Paz, fauchant Fabio Depaoli, a permis a Ramírez de signer l'un des doublés les moins glorieux de sa carrière (1-2, 75).