Le match entre Burnley et Fulham reporté à cause la Covid-19

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 2, 2021

Ça commence à puer en Angleterre.Alors que le nombre de cas Covid-19 ne cesse d’augmenter au Royaume-Uni, le football est aussi touché. En pleine discussion sur le possible arrêt du championnat pendant deux semaines à la suite de 18 cas positifs à la Covid-19 , c’est maintenant le match entre Burnley et Fulham, qui devait se jouer ce dimanche, qui vient d’être annulé comme l’a expliqué la PL dans un communiqué de presse :(...)C’est déjà le quatrième match reporté en Angleterre depuis décembre, le deuxième de suite pour les hommes de Scott Parker après celui de Tottenham On avait dit plus de mauvaises nouvelles en 2021 pourtant.