L'heure de montrer les crocs

Lanterne rouge de ce groupe G avec un petit point après deux journées, le LOSC doit s’imposer ce mercredi soir à la maison pour espérer rester en vie. Le challenger du soir ? Le Séville FC de Julen Lopetegui, meilleure défense de Liga, qui court lui aussi après son premier succès cette saison en C1.

Par Andrea Chazy, à Lille

Il faut croire qu’en ce début de saison 2021-2022, le champion de France en titre est une équipe à réaction. Une formation qui a besoin, de temps à autre, de se prendre une bonne gifle pour rebondir et avancer en marchant sur des œufs. Alors qu’on pensait le LOSC lancé avec une belle série de trois succès de rang en Ligue 1, le château de cartes nordiste s’est à nouveau disloqué ce samedi à Clermont (1-0). Exactement comme après la première trêve internationale de septembre, où Lille avait chuté à Lorient (2-1) à quelques jours de son entrée en piste face à Wolfsbourg en C1., regrettait Jocelyn Gourvennec en avant-match. Mais ce n’est pas le cas et la venue du Séville FC, à Lille ce mercredi, n’a rien de très rassurant pour la bande à Jonathan David.Troisième de Liga avec un match de retard, meilleure défense de Liga avec seulement trois pions encaissés en huit journées : si l’on se fie aux performances domestiques du club andalou, le LOSC peut trembler. Reste qu’en Europe, lessont toujours à la recherche de leur premier succès après deux nuls face à Salzbourg et à Wolfsbourg (1-1), et cela n’a pas échappé à l’entraîneur nordiste :Dans le camp d’en face, Julen Lopetegui ne veut pas banaliser ce rendez-vous européen. En façade, du moins :(mercredi)Trop flatteur pour être sincère.Retrouver le LOSC de l’an dernier, ce LOSC avec cette fougue, ce talent offensif, cette solidité en défense, telle est la mission d’un Gourvennec obligé de parler à ses hommes après le revers à Gabriel-Montpied du week-end.(...)Il serait temps aussi pour Lille d’en finir avec cette statistique qui fait mal à la tête : en 40 matchs de C1 disputés, le LOSC n’en a gagné que 6. Le dernier succès dans la compétition date de 2012, et une victoire 2-0 face au BATE Borisov. Même sans Sven Botman, touché au quadriceps gauche et absent pour les six prochaines semaines, les Dogues ont le devoir de renouer avec le succès. Leur futur proche européen en dépend.