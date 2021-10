Le Celtic Glasgow punit Ferencváros

Celtic Glasgow (4-2-3-1) : Hart - Ralston, Carter-Vickers, Starfelt, Montgomery (Scales, 75e) - McGregor, Turnbull - Abada (Giakoumakis, 71e), Rogic (Bitton, 71e), Jota - Furuhashi (Johnston, 86e). Entraîneur : Ange Postecoglou



Ferencváros TC (4-2-3-1) : Dibusz - Wingo, Blažič, Mmaee, Ćivić - Vecsei, Laïdouni (Somalia, 66e) - Nguen (Mak, 83e), Zachariassen (Loncar, 66e), Uzuni - Mmaee. Entraîneur : Peter Stöger

On sait où étaient passés les 10% de chômeurs qui peuplent Glasgow.Malgré un match programmé un mardi à 16h30 à cause du match des voisins Rangers jeudi, et un adversaire pas forcément sexy sur le papier, les supporters de Glasgow ont plus rempli le Celtic Park que 90% des enceintes de Ligue 1 le week-end. Mais les dizaines de milliers de fans ont dû s'y prendre à deux fois pour comprendre qu'ils étaient bien dans un stade de foot et non dans une déchetterie de technique. Malgré la nette domination des locaux, les erreurs de contrôles et de passes ont pollué la fluidité des attaques. Exceptée une belle frappe enroulée de Jota, très joliment claquée au-dessus du but par Dibusz (17), lesn'ont pas particulièrement fait peur en première période. Ils ont même failli être punis par Uzuni à la 23, mais Hart et son chewing-gum veillaient au grain.Bloqués à un point après deux journées, Écossais et Hongrois se sont ressaisis, intéressés à l'idée d'être l'équipe reversée en Ligue Europa Conférence. Il faut moins d'un quart d'heure en seconde période pour que le Celtic ne transforme ses envies en but, grâce à Furuhashi et son contrôle soyeux pour s'offrir un face-à-face avec Dibusz. À peine cinq minutes plus tard, McGregor a l'occasion de faire le break sur penalty mais bute sur le portier hongrois (62). Un loupé heureusement sans conséquence pour lui, ses coéquipiers faisant même craquer la défense une deuxième fois avec un but un peu gaguesque attribué à Turnbull, dans une fin de match décousue.Des verts qui gagnent à domicile, les Stéphanois devraient prendre des notes.