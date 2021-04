Le Bayern solide vainqueur contre Leverkusen

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer - Pavard (Sarr, 82e), Boateng (Kouassi, 63e), Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Musiala (Scott, 82e), Müller (Goretzka, 63e), Coman (Sané, 63e) - Choupo-Moting. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.



Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký - Tapsoba, Bender (Amiri, 70e), Tah - Sinkgraven (Wendell (83e), Palancios, Aránguiz (Demirbay, 61e), Frimpong (Wirtz, 46e) - Bailey, Schick, Diaby (Bellarabi, 46e). Entraîneur : Hannes Wolf.

Ça chauffe, ça chauffe pour le neuvième titre consécutif du Bayern.Les hommes d'Hansi Flick ont fait le travail ce mardi, face à une défense de Leverkusen qui aura tenu moins longtemps qu'un projet de ligue privée européenne.Très vite en effet, on comprend que les Bavarois ont décidé de faire le travail proprement à l'Allianz Arena. Une première incursion dans la surface de Leverkusen, et c'est l'inarrêtable Choupo-Moting qui vient crucifier Hrádecký. Une deuxième, et c'est Kimmich qui profite des largesses de la défense du Bayer pour doubler la mise. Juste avant la pause, Alaba croit déjà clore les débats, mais son coup franc juninhesque est claqué par Hrádecký (43).En seconde période, le Bayern continue de pousser, alors que Leverkusen se décide enfin à jouer. Mais un léger hors-jeu de Choupo-Moting empêche les Bavarois de tuer le match (67), alors que Bellarabi trouve la barre pour le Bayer deux minutes plus tard. Résultat : un score qui en reste là, et un Bayern qui se rapproche plus que jamais du titre de champion d'Allemagne, avec dix points d'avance sur Leipzig à quatre journées du terme.Aujourd'hui, le Bayern aura gagné deux fois.