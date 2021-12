Le Bayern s'en sort contre Mayence, Dortmund accroché à Bochum

Mis en difficulté par Mayence durant 45 minutes, le Bayern Munich a renversé la situation (2-1) et pris deux points d'avance en plus sur Dortmund, incorrigible à Bochum malgré une kyrielle de situations franches (1-1). Leipzig a repris du poil de la bête en passant ses nerfs sur Gladbach, qui n'en finit plus de couler (4-1), alors qu'Hoffenheim a dégoûté Fribourg (2-1). À part ça, Stevan Jovetić a encore marqué avec le Hertha, pour se défaire de l'Arminia Bielefeld (2-0).

Même bousculé durant 45 minutes, le Bayern est intraitable. Car après avoir retardé le titre numéro 31 du Bayern fin avril , le FSV semblait parti pour écoeurer de nouveau les Bavarois. Malgré des ganaches dangereuses de Pavard et Davies coup sur coup durant les dix premières minutes, Mayence parvient à décanter la situation suite à un très esthétique centre en pivot de Burkardt pour le caillou d'Onisiwo (0-1, 22). Le cinquième but encaissé par le Bayern dans ce secteur de jeu depuis le début de saison.Avec son jeu en transition et son repli sans ballon, leagace et prend tous les seconds ballons. Mais la pause rebat les cartes : d'abord, Robert Lewandowski obtient enfin une occasion (47), avant que Coman - seul au monde - n'ajuste pas sa tête devant Zentner. Intenable, lefrançais permet finalement aux siens de recoller sur une offrande chirurgicale de Tolisso (1-1, 53). La tête sous l'eau, les hommes de Bo Svensson s'inclinent une deuxième fois devant la justesse de Jamal Musiala dans les espaces réduits (2-1, 74). Avec déjà six points d'avance sur le Borussia Dortmund, qu'il a battu la semaine dernière , le FCB semble lancé vers son 32, tandis que Mayence est huitième.Le BvB lâche du lest. En concédant leur premier match nul depuis le 20 mars (!), lesont de nouveau perdu du terrain par rapport au Bayern, malgré un second acte extrêmement autoritaire. Car peu avant la pause, c'est le très en forme Sebastian Polter, qui a inscrit son cinquième but en trois matchs, en transformant un penalty consécutif à une sortie approximative de Kobel dans les pieds d'Antwi-Adjei (41).Après plusieurs occasions franches de Schulz, Zagadou et Haaland, Marius Wolf pense égaliser sur un service princier de Marco Reus (54) mais Jude Bellingham fait action de jeu devant le portier de Bochum, d'après le gendarme VAR. Un pion annulé qui sera finalement réparé sur une passe cachée de Reus pour Haaland, qui temporise et trouve l'entrant Brandt au second poteau (85). En dépit de ces 19 tirs cadrés à un seul, le BvB ne renverse pas totalement la situation et peut voir le Bayer Leverkusen revenir à un petit point dès ce dimanche.Il y a urgence, à Mönchengladbach. Encore sonnés après le set sec subi à la maison contre Fribourg (0-6) , lesauront donc pris dix pions en l'espace de deux matchs et 180 minutes, et pointent à un très inquiétant treizième rang. Angeliño a signé deux passes décisives, en trouvant Gvardiol pour son premier but avec le RBL (21) sur un coup franc plongeant, puis en servant André Silva sur un plateau (33). La réduction du score de Bensebaini (88) sera plus que vaine et permettra même à Leipzig de remettre un coup de collier grâce à Nkunku, en résistant au retour de Zakaria pour exécuter Sommer de près (90+1), puis Henrichs (90+4) sur un cadeau de... Nkunku, évidemment. Après trois défaites consécutives en BuLi, les Taureaux rouges regagnent le septième rang, devant Mayence.Retour sur terre, pour Fribourg. Vaincus sur corner et sur le gong par le flair de Chris Richards (90+5), lesont perdu un match très important face au TSG Hoffenheim, un de leurs concurrents directs pour une place en Ligue des champions. Dans un premier temps lancé par Munas Dabbur, David Raum - passeur sur le coup de pied de coin décisif - a dévale le côté gauche pour bombarder Flekken (3). Le tournant du match restera sans aucun doute ce penalty frappé sans élan et manqué par Vincenzo Grifo (62), alors que le score était de 1-1 suite à l'égalisation de Nico Schlotterbeck (21). Quatrième succès de suite pour Hoffenheim, qui double le SCF, se retrouve quatrième et talonne Leverkusen.