Le Bayern roule sur la Lazio

Supérieurs dans tous les secteurs du jeu et bien aidés par une arrière-garde laziale catastrophique, les Bavarois ont découpé la Lazio dans son antre. Et pris une option taille patron pour se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des champions.

Rome, ville ouverte

Patric, l'étoile de mer

Reina - Patric (Hoedt, 53e), Acerbi, Musacchio (Lulić, 31e) - Lazzari, Milinković-Savić, Leiva (Escalante, 53e), Luis Alberto (Akpa Akpro, 81e), Marušić - Immobile, Correa. Entraîneur : Simone Inzaghi.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Sule, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala (Choupo-Moting, 90e) - Sané (Sarr, 90e), Goretzka (Martinez, 63e), Coman (Hernandez, 76e) - Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Par Adrien Candau

Lorsqu'on entame un duel, mieux vaut combattre à armes égales. Un mousquet ne surpassera pas un bazooka. Une dague ne déviera par un sabre. Et la Lazio ne battra pas le Bayern Munich. Quand le canon bavarois tonne, mieux vaut lui opposer des défenses en acier trempé. Sauf que les, plombés par une arrière-garde désastreuse, n'avaient tout simplement pas les moyens d'opposer une résistance digne de ce nom au champion d'Europe en titre.Pour allonger un adversaire, le Bayern a l'avantage d'avoir le choix des options : soit le détruire façon rouleau compresseur, soit l'invisibiliser, en monopolisant la gonfle avec virtuosité. Les Munichois ont choisi la seconde alternative en début de rencontre et la Lazio, dépassée techniquement, disparaît le long d'un premier quart d'heure à sens unique. Comprimés, asphyxiés, parfois paniqués, lesse retrouvent à courir derrière le score quand Musacchio offre une passe en retrait en guise d'offrande à Lewandowski. Le Polonais crochète tranquillement Reina et n'a plus qu'à marquer dans le but vide. La Lazio se met alors enfin à arrêter de pétocher, et commence à enquiquiner le Bayern, en exploitant les espaces que les Munichois laissent dans la profondeur.À la retombée d'un ballon proche de la surface, Milinković-Savić s'offre un slalom osé et semble se faire stopper irrégulièrement par Boateng. VAR ou pas, l'arbitre ne bronche pas, et l'injustice reste logiquement coincée dans le gosier des. Le Bayern, au contraire, est écœurant de sérénité. À la conclusion d'une sublime action collective initiée par Davies et relayée par Goretzka, lebavarois Musiala double la mise, d'un tir parfaitement croisé. Les Ciel et Blanc ne s'en remettront pas, alors que leur défense continue de laisser les attaquants adverses se balader en sifflotant près des cages de Reina. Après avoir profité d'une bavure navrante de Patric, Coman file en contre et voit son tir enchaîné détourné par le gardien espagnol. Qu'importe : Sané a bien suivi et peut ajouter un troisième pion pour les siens.Déjà naufragée, la Lazio sombre un peu plus dans les abysses quand Patric, encore lui, se fait balader par Sané juste après la pause. L'Allemand centre dans la foulée et Acerbi ne peut plus que marquer contre son camp. Seule accalmie dans la tempête coté: la réduction du score de Correa, qui plante dans les seize mètres, après avoir profité d'un bon service de Luis Alberto. Et après ? Ça joue, ça tente des deux cotés en imprimant de la verticalité, mais les deux formations semblent plus s'exciter pour la forme qu'autre chose. Les dés sont jetés, et le Bayern n'a plus qu'à attendre pour cueillir un succès largement maîtrisé. L'addition est salée pour lesqui, sauf énorme surprise lors de la seconde manche en Allemagne, devront bientôt direà la grande Europe cette saison.