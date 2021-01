Le Barça enchaîne face à l'Athletic

FC Barcelone (4-3-3) : ter Stegen - Mingueza, Araújo, Umtiti, Alba - Pjanić (S. Roberto, 67e), de Jong, Pedri - Dembélé (Braithwaite, 87 e ), Messi, Griezmann (Lenglet, 84e). Entraîneur : Ronald Koeman.

Athletic (4-4-2) : U. Simón - Capa (Lekue, 84e), Yeray, I. Martínez, Yuri - De Marcos (Berenguer, 67e), Dani García, U. Vencedor (Vesga, 67e), Muniain - R. García, Williams (Villalibre, 84e). Entraîneur : Marcelino.

Cinq à la suite pour le Barça.En pleine confiance en championnat depuis le début de l'année 2021, le FC Barcelone a enchaîné dimanche soir en dominant l'autre équipe en forme du moment : l'Athletic de Marcelino. Facile ? Pas tant que ça, car si les hommes de Koeman ont livré une première période très autoritaire, ils se sont ensuite faits peur avant de faire la différence à l'entrée du dernier quart d'heure grâce à un but inscrit par Antoine Griezmann au terme d'une séquence collective délicieuse (2-1).Le bon côté, d'abord : on a dans un premier temps vu le Barça faire tourner l'Athletic dans tous les sens, Messi forcer Unai Simón à un exploit (5), puis l'Argentin déposer un coup franc somptueux dans la lucarne basque (1-0, 20), histoire de fêter son 650but avec le club catalan de belle manière et de prouver qu'il mérite peut-être un peu son salaire XXL . Le moins bon, ensuite : au retour des vestiaires, les visiteurs, très discrets en première période, se sont rebiffés et ont forcé Alba à détourner un centre de Raul García dans son propre but (1-1, 49). Derrière, le Barça a peiné à rallumer la machine, même si une tête de Pjanić a de nouveau forcé Simón au décollage (57). Finalement, grâce à un Ousmane Dembélé malin, les Catalans ont trouvé un espace dans le bloc basque et Griezmann a pu pousser un centre de Mingueza au fond (2-1, 74). En fin de match, Alba a croqué une balle de 3-1 alors que Messi a volontairement zappé Braithwaite sur le coup.Suffisant cependant pour enchaîner et pour recoller aux basques du Real, battu samedi par Levante (1-2) . Suffisant, surtout, pour rassurer de nouveau les sceptiques de 2020.