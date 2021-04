Laporte offre la League Cup à City

Longtemps muet malgré sa domination, Manchester City n'a débloqué la situation qu'à quelques minutes du terme face à Tottenham grâce à Aymeric Laporte, raflant pour la quatrième fois de suite le trophée de l'League Cup. À trois jours de sa demie de C1 au Parc des Princes, l'équipe de Pep Guardiola a évité la prolongation et la crise de confiance.

29

Carabao Cup

Aurier, le maillon faible

3 - Aymeric Laporte has become just the third French player to score in a League Cup final, after Louis Saha for Man Utd in 2006 and Samir Nasri for Man City in 2014. Bleu. #CarabaoCupFinal #MCITOT pic.twitter.com/KKFc99DNsT — OptaJoe (@OptaJoe) April 25, 2021

City (4-2-3-1) : Steffen - K. Walker, R. Dias, A. Laporte, Cancelo - Fernandinho (Rodri, 84e), Gündoğan - Mahrez, De Bruyne (B. Silva, 87e), Foden - Sterling. Entraîneur : Pep Guardiola.



Tottenham (4-3-3) : H. Lloris - Aurier (Bergwijn, 90e), Alderweireld, Dier, Reguilon - Winks, Højbjerg (Alli, 84e), Lo Celso (M. Sissoko, 67e) - Lucas M. (Bale, 67e), Kane, H. Son. Entraîneur : Ryan Mason.



Par Jérémie Baron

Triplé, première étape. Alors que le Manchester City de Pep Guardiola, leader incontesté en Premier League, vise tous les titres qui lui reste à jouer, il s'est offert un bon shot de confiance, à trois jours de son déplacement au Parc des Princes en demi-finale de C1, en raflant sa quatrièmeLeague Cup de rang. Tout ça grâce à Aymeric Laporte (déjà buteur en quart), qui s'est élevé au-dessus de Moussa Sissoko à dix minutes du terme et a sorti lesde l'impasse, devant 8000 chanceux à Wembley . La chasse gardée de l'ogre mancunien perdure dans cette compétition : avec cette huitième Coupe de la Ligue (la sixième en huit ans), City devient l'équipe la plus titrée ex-aequo avec Liverpool. Cette formation était définitivement trop cruelle pour que la belle histoire Ryan Mason aille plus loin. Et Tottenham, sacré dans cette coupe en 2008, attendra au moins une année de plus pour soulever quelque chose.City a rapidement posé le pied sur la gonfle, avec un Serge Aurier obligé de s'employer devant Raheem Sterling (4) ou un Phil Foden à quelques centimètres du cadre sur un coup de billard (8). Dans un premier acte à sens unique, Giovani Lo Celso a mis 17 minutes à tâter le cuir, la première (belle) séquence londonienne dans le camp adverse n'est arrivé qu'à la 19et Tottenham, malgré la triplette Lucas-Kane-Son, ne s'est procuré aucune occasion. Il a fallu un double sauvetage miraculeux de Toby Alderweireld (26), un Sterling pas veinard sur un ballon piqué (30) et un Riyad Mahrez pas réglé (35et 37) pour que le score soit encore nul et vierge à la mi-temps.Au retour des vestiaires, Lo Celso a bien failli signer le coup parfait sur une frappe vicieuse (47) sortie pas Zack Steffen, portier desen coupe. L'emprise dess'est moins fait sentir après l'entracte, et lesont même eu une vraie balle d'ouverture du score, mais Pierre-Emile Højbjerg et Sergio Reguilón ont gâché l'offrande de Kane (63). Mahrez a continué de tenter en butant sur Hugo Lloris (73). C'est finalement une faute bête de Serge Aurier, une galette de Kevin De Bruyne sur le coup de pied arrêté et une tête d'Aymeric Laporte qui ont débloqué la situation. Paris aurait certainement préféré queetpoussent jusqu'en prolongation.