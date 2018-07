La Suède réussit sa Corée

Grâce à un penalty réalisé par Granqvist, la Suède s'impose 1-0 face à la Corée du Sud. Sans forcer, sans briller.

L’énigme Berg et le sprinter Son

Vers la léthargie

Suède (4-4-2) : Olsen v Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson – Forsberg, Ekdal (71e Hiljemark), Larsson (81e Svensson), Claesson – Toivonen (77e Thelin), Berg. Sélectionneur : Janne Andersson.



Corée du Sud (4-3-3) : Cho – Lee, Jang, Kim, Park (28e Kim M.) – Lee, Ki, Koo (73e Lee) – Hwang, Kim (66e Jung Woo-Young), Son. Sélectionneur : Shin Tae-Yong.

Par Émilien Hofman

Kim Min-woo se relève, la crainte affichée sur son visage se dissipe, laissant place au soulagement. Momentané. Car si le tacle du défenseur sud-coréen sur Berg vient d’être jugé correct par l’arbitre salvadorien Joel Aguilar, la contre-attaque qui suit est rapidement avortée par ce même Aguilar, la main posée sur son oreillette. L’homme en noir quitte le terrain quelques instants pour revoir la vidéo. De retour sur la pelouse, il désigne le point de penalty. La VAR a encore frappé. Dans la foulée, Andreas Granqvist ouvre la marque et mène la Suède à hauteur du Mexique en tête du groupe F.Statistiquement parlant, Marcus Berg vient de clôturer la plus belle saison de sa carrière. Mais c’est bien beau de planter 32 buts aux défenses en carton de l'UAE Gulf League qatarie si c'est pour se chier dessus au Mondial. En première période, le natif de Torsby se procure pas moins de trois grosses possibilités. Toutes ratées. S’il ne faut en retenir qu’une, c’est certainement la première. À la suite d'un cafouillage, Berg se retrouve isolé aux six mètres. Le gardien Cho n’est pas au centre de son but, qui est donc pratiquement vide, mais le tir du Suédois vient attraper la cuisse du Sud-Coréen.Comme attendu, ce sont les Suédois qui monopolisent le ballon et se créent les plus grosses possibilités. Mais après l’immanquable loupé de Berg, la tête de Jansson n’inquiète pas plus les ouailles de Shin Tae-Yong (21). Bien positionné, Berg poursuit néanmoins sa moisson de ratés avec un pointu contré par Kim (29) et un bel enchaînement contrôle poitrine-remise en retrait... pour personne. Du côté sud-coréen ? Rien. Ah si, ce fantastique déboulé de Son qui ridiculise Granqvist au sprint, mais qui croque complètement son centre derrière. La Suède domine avec une stérilité effarante illustrée par la dernière tête de la mi-temps, des œuvres de Larsson. Puissante, mais non cadrée.Le scénario ne bouge pas après la pause, et Forsberg envoie un pétard au-dessus du but (49). Dans la foulée, la Corée du Sud se procure sa première opportunité avec Koo qui échoue dans le petit filet. Pas de quoi alarmer Toivonen, qui oblige le très bon Cho à détourner sa tête d’une pure manchette de volley. Pour le dire franchement, le match est particulièrement peu emballant. La Suède tient la route, mais a beaucoup de mal à inquiéter les Sud-Coréens. La VAR en décide donc autrement à la suite de ce tacle effectivement fautif de Kim Min-woo. Par la suite, la léthargie devient totale : les Suédois gèrent, et les Coréens ne parviennent pas à passer la seconde. Jusqu’à la 92minute où Hwang dévisse totalement sa tête sur la toute dernière occasion du match. La Suède entre dans son Mondial au petit trot.