La Roma se débarrasse d'Empoli

AS Roma (4-2-3-1) : Patrício - Viña (Calafiori, 84e), Smalling (Roger Ibañez, 90e), Mancini, Karsdorp - Darboe (Cristante, 64e), Veretout - Mkhitaryan (Zalewski, 90e), Pellegrini, Zaniolo (El Shaarawy, 84e) - Abraham. Entraîneur : José Mourinho.

Empoli FC (4-3-1-2) : Vicario - Stojanović, Simone Romagnoli, Viti, Marchizza - Liam Henderson (Štulac, 70e), Ricci, Żurkowski (Bajrami, 46e) - Bandinelli (Nicolas Haas, 46e) - Di Francesco (Cutrone, 70e), Pinamonti (Mancuso, 29e). Entraîneur : Aurelio Andreazzoli.

48 minutes pour convaincre.Attendue après sa chute dans le derby, l’AS Rome a su relever la tête à l’Olimpico en l’emportant contre une fade équipe d’Empoli (2-0). La Roma a assuré sa partition face à un promu amoindri au bout d’une demi-heure à la suite de la perte sur blessure d’Andrea Pinamonti (30). De quoi libérer un peu plus la Louve, qui n’aura pourtant cadré que deux de ses sept tentatives lors du premier acte. Et celle qui fait mouche est évidemment signée de l’inévitable et indispensable Lorenzo Pellegrini. Bien servi par Henrikh Mkhitaryan à l’entrée de la surface, l’ailier contrôle et place une excellente frappe cou-de-pied pour planter un poteau rentrant. Les Romains sont en conquête.Pas le temps effectivement de tergiverser pour les hommes de José Mourinho, repartis à l’offensive dès la reprise. Aidé par la perte de balle de Nicolas Haas au milieu de terrain, Tammy Abraham a pris la tangente côté droit, déclenchant un missile sur la barre que Mkhitaryan, à l’affût, n’a plus qu’à prolonger. Le break est acquis, le résultat aussi. La suite n’a en effet été qu’une succession de passes, à laquelle une tête rasante de Pellegrini aurait pu donner un peu de mordant, sans succès (64). La « gestion mourinhesque » et les trois points en poche ont fait le reste.La quatrième place est pour le moment bien assurée, pour desqui peuvent désormais viser plus haut.