La Roma se casse les dents sur l'Atalanta

Atalanta (3-4-1-2) : Gollini - Rafael Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gómez (Muriel, 86e) - Iličić (Malinovsky, 83e), Zapata (Pašalić, 59e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Roma (4-5-1) : Pau Lopez - Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola - Mancini (Veretout, 68e), Kluivert (Pérez, 62e), Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti (Villar del Fraile, 78e) - Džeko. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Pour recoller à son adversaire du soir, la Roma avait interdiction de perdre. Et après y avoir cru vingt minutes, lesse sont fait retourner comme des crêpes et restent finalement scotchés à leur cinquième place.Encore sur le nuage de sa victoire à la Fiorentina, l'Atalanta court après un quatrième match sans défaite. Mais malgré une nette domination, la Dea ne parvient pas à ouvrir le score. Gómez bute sur Lopez, Iličić manque de précision, et Toloi se loupe sur un splendide retourné acrobatique. Cet excès de confiance se termine par une erreur de relance de Palomino, qui permet à Edin Džeko d'ouvrir le score juste avant le retour aux vestiaires. Braquage à l'italienne? Que nenni. Cinq minutes après la reprise, Palomino se rattrape en reprenant du bout du pied une tête de Djimsiti au second poteau et égalise. Avant que Gasperini ne fasse parler tout son génie tactique. Remplaçant de Zapata dans un jour sans, Pašalić donne immédiatement l'avantage aux siens par l'entremise d'une frappe enroulée qui termine en plein dans la lucarne opposée.Pas besoin de plus pour les Bergamasques qui bétonnent leur quatrième place et comptent désormais cinq points d'avance sur la Roma. Tremble Lazio !