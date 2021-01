La Roma effectue six changements et perd sur tapis vert

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La boulette.Ce mardi soir, l'AS Rome a été éliminée en huitième de finale de la Coupe d'Italie par Spezia (2-4). Et même s'ils étaient imposés, lesn'auraient sans doute pas valider leur qualification puisque le coach de laPaulo Fonseca a effectué six changements, un de plus que ne l'autorise le règlement. Aux entrées de Veretout, Karsdorp et Pérez dans le temps réglementaire, suit celle de Dzeko en tout début de prolongation. Et puis tout bascule : le gardien Pau Lopez est exclu (92) alors que Fuzato et Ibanez sont sur le point de faire leur entrée. Trop tard... La rencontre devrait donc être requalifiée en défaite sur tapis vert (0-3).Les joueurs de la capitale italienne avaient été déjà battus sur tapis vert lors de la première journée face au Hellas Vérone, pour avoir titularisé Amadou Diawara alors que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des joueurs éligibles pour la compétition.Jamais deux sans trois.