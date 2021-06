La Finlande crée l'exploit face au Danemark

Secondaire, forcément secondaire.On se rappelle toujours sa première fois. La Finlande ne risque pas d'oublier la sienne à l'Euro de sitôt. Partis dans la position de l'outsider, les joueurs de Markku Kanerva ont déjoué tous les pronostics pour s'imposer face à un Danemark ultra-favori, mais empreint d'un manque cruel de réalisme. Et surtout, au terme d'une partie dont le seul fait marquant restera le malaise cardiaque de Christian Eriksen, évacué à l'hôpital en toute fin de première mi-temps.Hélas pour les locaux, pourtant bruyamment encouragé par leur public, le premier acte est placé - sportivement parlant - sous le signe de la malchance. Sur leurs douze tentatives, les partenaires de Martin Braithwaite et Yussuf Poulsen n'en cadrent que quatre, et aucune ne termine au fond des filets d'un Lukáš Hrádecký absolument impérial. Au retour des vestiaires, Joel Pohjanpalo profite de la seule occasion franche des siens pour crucifier Schmeichel d'une tête fracassante, bien servi par le Genkois Jere Uronen.Dans un match au sein duquel on se rend coup sur coup, on attendait soit un carton rouge, soit un penalty. Le genou d'Arajuuri, venu s'écraser sur la chaussure de Poulsen dans la surface, va venir provoquer le second. Hélas pour les Danois, la tentative de Höjbjerg manque cruellement de puissance, et Hrádecký n'a aucun mal à s'imposer. La Finlande tient son exploit et se retrouve provisoirement catapultée en tête du groupe B. Quand on vous dit qu'on n'oublie jamais sa première fois.Mais bon, tout cela reste secondaire, tellement secondaire...