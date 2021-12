La Côte d’Ivoire dans le brouillard

Géant du football africain, la Côte d’Ivoire fait surtout parler d’elle pour les tensions qui agitent ses institutions et la sélection nationale. L’élection à la présidence de la fédération, actuellement dirigée par un Comité de normalisation, et qui devait avoir lieu le 20 décembre, a été reportée. Et les Éléphants, depuis leur élimination en qualifications pour la Coupe du monde, sont sous étroite surveillance.

« Les enjeux sont importants : la Côte d’Ivoire va organiser la CAN 2023, les clubs souffrent économiquement, il y a beaucoup à faire. »

Les candidats s’impatientent

Tensions chez les Éléphants

On avait évoqué mai 2020, puis septembre, puis novembre de la même année. La crise sanitaire et des conflits liés au code électoral ont finalement fait capoter toutes les hypothèses pour que soit connu le successeur d’Augustin Sidy Diallo. L’ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), qui avait décidé de ne pas se représenter, est décédé le 21 novembre 2020 après avoir contracté la Covid-19, et un mois plus tard, la FIFA a opté pour une solution très en vogue en Afrique ces derniers temps, en nommant un Comité de normalisation. Installé en janvier dernier et présidé par la sénatrice Mariam Dao Gabala, ce comité avait pour mission d’organiser l’élection avant la fin de l’année. La date du 20 décembre ne sera pourtant pas respectée., explique la parlementaire., râle Eugène Diomandé, le président du Séwé Sport de San-Pédro (Ligue 1).(9 janvier-6 février 2022), ajoute le dirigeant, qui souhaite que l’élection se déroule d’ici fin mars.À ce jour, ils sont trois à avoir annoncé leur intention de s’asseoir dans le fauteuil présidentiel : Sory Diabaté, vice-président de la fédération sous le règne de Diallo, l’homme d’affaires Idriss Diallo, lui aussi passé par la vice-présidence de l’instance et qui est dirigeant de l’AFAD Djékanou (Ligue 1), et l’ancien capitaine des Éléphants Didier Drogba. Les trois hommes ont commencé leur campagne il y plus d’un an et commencent à trouver le temps long., reprend Diomandé, qui a rallié le camp Diabaté après avoir soutenu Drogba. L’ancien attaquant de Chelsea reste le favori des Ivoiriens et du palais présidentiel, mais pas forcément de la majorité du corps électoral.Les Éléphants vont revenir au Cameroun début janvier la tête farcie de mauvais souvenirs. C’est là, et plus précisément à Douala, qu’un but de Karl Toko-Ekambi les a privés d’une qualification pour le 3tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le 16 novembre dernier (0-1). Le départ du sélectionneur français Patrice Beaumelle, dont le contrat de deux ans s’achèvera en mars prochain, a été réclamé par la. Le Comité de normalisation l’a reconduit, estimant que changer de coach juste avant la CAN serait trop risqué, mais en lui demandant de réaménager son staff technique et de rajeunir son effectif., avait expliqué Mariam Dao Gabala lors d’une conférence de presse. Lors des matchs de novembre, huit joueurs étaient âgés de plus de 30 ans., juge Georges Kouadio, ancien sélectionneur et directeur technique national.Le Comité de normalisation a également décidé de faire passer aux internationaux un entretien individuel pour s’assurer de leur motivation, une mesure qui s’appliquera aux joueurs intégrés à la liste élargie que Beaumelle a fignolée avant la CAN au Cameroun., s’étonne l’ancien gardien Alain Gouaméné, champion d’Afrique en 1992 avec les Éléphants. En Côte d’Ivoire, le climat n’est vraiment pas à la franche rigolade...