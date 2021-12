La conférence de presse de Sean Dyche interrompue par la sonnette chez une journaliste

"Your doorbell interrupted my press conference, so I want to see who it is!" Sean Dyche reacts as journalist's door rings during press conference pic.twitter.com/dLZUYsujbm — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 15, 2021

En espérant que c'était vraiment une visite importante.Lors de la conférence de presse précédent le match qui devait avoir lieu ce mercredi soir entre Burnley et Watford (et finalement reporté pour cause de Covid-19), l'entraîneur desSean Dyche a été interrompu par une journaliste. Mais pas pour poser une question, plutôt par un visiteur venu sonner à sa porte, la conférence ayant lieu à distance. Une situation qui a beaucoup amusé Dyche, lequel a tout de suite voulu en savoir plus sur le mystérieux individu qui s'était permis de couper la question de la journaliste., a-t-il déclaré en blaguant.La journaliste a voulu détourner l'attention comme elle a pu pour revenir à la course au maintien, mais Sean Dyche n'a pas lâché l'affaire aussi facilement., a insisté le manageur, faisant rougir la journaliste au passage qui ne savait plus vraiment où se mettre. Malheureusement, le coach desn'aura pas l'occasion de découvrir qui a eu l'audace de sonner pendant sa conférence de presse.Maintenant, il serait temps de sonner la révolte du côté de Burnley.