L'OL se ressaisit contre Angers

Grâce notamment à un duo offensif Paquetá-Depay décisif, Lyon a fessé le SCO (3-0) pour reprendre sa marche en avant et rester accroché au trio de tête. Ce fut net et sans bavure, et cela faisait longtemps.

Angers souffle le Cho et le froid

15 - Memphis Depay a atteint la barre des 15 buts avec Lyon sur une saison de L1 pour la 2e fois (2017/18 et 2020/21), devenant le 3e joueur étranger à marquer au moins 15 buts sur plusieurs exercices avec l’OL après Sonny Anderson (2) et Lisandro López (3). Emblématique. #OLSCO pic.twitter.com/6XnmX6qIZH — OptaJean (@OptaJean) April 11, 2021

OL (4-2-3-1) : Lopes - Dubois (De Sciglio, 59e), Marcelo, Denayer, M. Cornet (Bard, 73e) - Guimarães (T. Mendes, 73e), Caqueret - Toko Ekambi, Paquetá (R. Cherki, 89e), M. Depay (c) - Slimani. Entraîneur : Rudi Garcia.



SCO (5-3-2) : Bernardoni - A. Bamba, I. Traoré (c), Pavlović, R. Thomas, S. Doumbia - Fulgini (Bobichon, 85e), Amadou (Ould Khaled, 81e), Capelle (Mangani, 59e) - Thioub (Cho, 60e), Bahoken (Diony, 60e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Souvent là où on ne l'attend pas, le SCO n'a jamais trop été une équipe qui aimait la lumière. Alors pour un premier match endans la case du dimanche soir depuis sa montée en 2015, la formation angevine a comme été happée par l'évènement, sur la pelouse du Groupama Stadium (3-0). La pression n'était pourtant pas sur les hommes de Stéphane Moulin, mais bien sur les épaules lyonnaises : au ralenti avec deux points pris en trois matchs , le septuple champion de France a réduit son hôte au silence pour empêcher le podium de trop s'éloigner à l'issue de cette 32journée.L'OL démarre avec un Caqueret titulaire pour la deuxième fois de suite après la rencontre sur la pelouse du Red Star , mais Depay et Paquetá se heurtent d'abord à la virilité angevine (8). À force de laisser des boulevards dans son couloir gauche, l'OL est proche de la punition lorsque Abdoulaye Bamba trouve Sada Thioub, mais Anthony Lopes veille (17). Coupable, Maxwel Cornet répond du droit (19). Il n'en faudra pas beaucoup plus aux Rhodaniens, puisque après avoir buté sur un Romain Thomas héroïque, Memphis Depay conclut une action confuse qu'il avait lui-même orchestrée, sauvant au passage un Lucas Paquetá qui avait croqué comme il faut. Mais Lyon baisse alors d'un ton et offre un peu trop de liberté à Angelo Fulgini, qui n'hésite pas à inquiéter Lopes en enroulant dans un style proche de Martin Terrier (28). Pour le break, Karl Toko Ekambi s'exporte côté gauche et centre avec réussite pour un Paquetá seul au second poteau et cette fois appliqué. Avant la pause, Stéphane Bahoken laisse passer une cartouche (45).À la reprise, il faut une horizontale de Paul Bernardoni pour empêcher Depay de lever les bras une seconde fois (50), puis c'est au tour de Toko de rater le coche sur une offrande de Maxence Caqueret (55) avant une tentative de Paquetá au pied du montant (58). En face, le jeune crack Mohamed-Ali Cho est sorti du banc et permet à Fulgini de briller (63) et rate une énorme occasion sur une galette de Bamba (66). Le but se refuse également à Islam Slimani à cause d'un très léger hors-jeu de KTE (79), alors que Memphis réussit finalement le doublé sur un service de Paquetá et une caresse au-dessus du portier angevin. Sur le gong, Loïs Diony touchera la barre sur un numéro d'équilibriste (90+3). Trop peu pour tacher lade l'OL, qui n'avait plus aussi bien maîtrisé son sujet en Ligue 1 depuis deux mois. Tant qu'il y aura Lucas Paquetá, Memphis Depay ou Maxence Caqueret, il y aura de l'espoir.