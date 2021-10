D1 Arkema : L'OL et le PSG continuent leur mano à mano

Soyaux féminine 1-6 Olympique lyonnais féminine

Les Parisiennes n'ont pas tremblé au stade Gaston Gérard pour s'offrir le scalp des Dijonnaises. Une nouvelle fois, le trio du PSG a fait des misères à la défense du DFCO. Kadidiatou Diani a ouvert le score avant la demi-heure, le centre de Sandy Baltimore a causé le but contre-son-camp de Goetsch, avant que Katoto ne clôt la marque sur un nouveau service de sa jeune compère. Le score aurait pu être plus sévère si Sara Däbritz avait cadré son pénalty. Mais l'essentiel est ailleurs pour le PSG, qui reste au contact de l'OL avant le choc prévu le 14 novembre prochain.Des Lyonnaises qui restent leaders de la D1 Arkéma à la différence de buts, après leur succès à Soyaux. Malgré l'ouverture du score précoce de Catarina Macario, les Sojaldiciennes sont rapidement revenues dans la partie avant de complètement craquer sur un doublé de Bruun et une réalisation de Cayman en première période. Après un large turn-over au retour des vestiaires, les Fenottes ont inscrit deux nouveaux pions par Malard et Mbock. Jeu, set et match pour l'OL, qui attaque désormais un menu copieux composé du Bayern en Ligue des Champions et du PSG en championnat.