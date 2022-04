Un retour du "gang des Lyonnais" à l'OL ? @LacazetteAlex n'est pas contre... Mais la qualification européenne pèsera dans la balance @raphaeldome pic.twitter.com/wxTzppGKZl — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 17, 2022

Le retour du général.Depuis quelques mois, l’OL lorgne ses anciens. Ndombele, Gonalons, mais aussi Lacazette et Tolisso : Lyon veut se remettre avec ses ex. Invité du Canal Football Club ce dimanche, Alexandre Lacazette a bien confirmé qu’il y avait eu des contacts entre lui, en fin de contrat l’été prochain, et le club rhodanien., a-t-il confié.Gros bémol : l’attaquant souhaite jouer l’Europe, et la C1 si possible., explique-t-il. En attendant de signer son retour, Lacazette suit la génération de Gones qui lui a succédé, et espère qu’elle arrivera à accrocher le wagon européen :On sait que t’as envie de revenir...