L'héroïque ramasseur de balles de Liverpool-Barça signe pro chez les Reds

Sur la même pelouse, mais de l'autre côté de la ligne de touche.C'est l'incroyable destin qui attend le jeune Oakley Canonnier, tout juste dix-sept ans, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec Liverpool. Natif de Leeds, le jeune international anglais a rejoint lesà sa onzième bougie avant de patiemment gravir les échelons jusqu'à atteindre l'équipe première.Mais si le jeune homme est déjà une star locale, c'est plus grâce à ses mains qu'à ses pieds. Il est celui qui avait donné le ballon du corner à Trent Alexander-Arnold, lequel avait servi Divock Origi pour le but du 4-0 face au FC Barcelone, synonyme de qualification en finale de la Ligue des champions ; c'était le 7 mai 2019 au lendemain de ses quinze ans. Oakley ne s'est donc pas arrêté en si bon chemin, et sa bonne saison en Premier League U18 a convaincu lesde le faire entrer dans le monde professionnel.Eh non, tous les Canonnier ne jouent pas à Arsenal.