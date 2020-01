L'équipe type du week-end

Des chasseurs de but, des pompiers de service, des négociateurs, un frère de et même un slip manquant... Il y en avait pour tous les goûts ce week-end sur les terrains de football.

Gardien

Samir Handanovič (Inter) : Ce point du nul conservé face à l'Atalanta (1-1), les Nerazzurri le doivent aux montants d'Handanovič, mais aussi au gardien lui-même, stoppant le penalty de Luis Muriel en toute fin de match. Ce 24e arrêt dans cet exercice permet au Slovène d'égaler le record de Gianluca Pagliuca en Serie A. Mais aussi de forcer l'histoire à se répéter ?

Défenseurs

Earvin Ngapeth (Équipe de France de volley) : Un énorme ace pour clôturer le TQO de Berlin face aux hôtes allemands en finale et envoyer la France pour la 5e fois aux JO, peut-être la meilleure réponse donnée par le leader des Bleus. Ce sera d'ailleurs la seule puisque le volleyeur se mure dans le silence médiatique depuis qu'il a été incarcéré au Brésil pour une main baladeuse. Prison Break.

Alarme Incendie (Chambly) : « Laissez vos affaires sur votre table, rangez-vous deux par deux et descendez les escaliers calmement... » Les joueurs et (rares) supporters présents ce vendredi pour ce Chambly-Orléans ont dû se rappeler les consignes de leurs profs lors des exercices d'évacuation, lorsque l'alarme s'est déclenchée à la 24e minute de jeu. Après l'interruption du match, c'est Guillaume Dequaire qui s'est chargé d'éteindre tout ça pour une courte victoire des Nerazzurri de l'Oise.

Marcelo (Lyon) : La preuve qu'un conflit diplomatique peut aussi se régler avec un don de maillot, quelques petits mots glissés à l'oreille et une franche accolade, après une victoire. Donald, Hassan, vous avez pris note ?

Novak Djokovic (Serbie) : Que faire quand on a déjà tout gagné ? Profiter d'une nouvelle compétition pour la gagner elle aussi. C'est exactement ce qu'a fait Nole dimanche à Sydney, en offrant à sa Serbie la toute première ATP Cup face à l'Espagne de Nadal en finale.

Milieux de terrain

Hianga'a Mbock (Brest) : Une énorme gouache des 30 mètres venant se fracasser sous la barre, difficile de faire mieux pour un premier but en Ligue 1. Et cela vaut bien les compliments de la grande sœur Griedge.

Édouard Philippe (En Avant Gouvernement) : C'était l'affiche du dimanche soir sur France 2, où le meneur gouvernemental est venu justifier en pleine réforme des retraites le retrait provisoire de l’âge pivot. Un vrai travail de sentinelle qui devrait permettre à pas mal de Français de retrouver au moins à court terme un peu de circulation dans leur jeu ce lundi matin.

? Alerte GoalassoLe premier but en pro de Hianga'a Mbock (19 ans) face à Toulouse est une folie! ????????? pic.twitter.com/aWeXDtTmJc — HEMLE?? (@HEMLE6) January 12, 2020

Yassine Benrahou (Nîmes) : On peut appartenir à Bordeaux, avoir un survêtement du PSG dans sa garde-robe et porter les Crocos comme une seconde peau. Pour son premier match avec Nîmes face à Reims (2-0), le jeune offensif a validé le premier succès de sa nouvelle formation depuis le 21 septembre dernier par un but et une prestation de haut vol.

Attaquants

Gaëtan Charbonnier (Brest) : Pas besoin de demander quelle résolution a pris l'attaquant brestois pour 2020. Alors qu'il était bloqué à un but lors des cinq derniers mois de 2019, le voilà qui arrive à trois réalisations en deux matchs. À Toulouse (5-2), le meilleur buteur de Ligue 2 en titre a inscrit son premier doublé en Ligue 1 depuis décembre 2013. Allez, au Charbo !

Sergio Agüero (Manchester City) : Si son coéquipier Riyad Mahrez a brillé de 1000 feux lors de la large victoire de City à Aston Villa (1-6), l'Argentin s'est fait une place un peu plus conséquente dans l'histoire de la PL. Avec son 12e triplé (un record) et désormais 177 buts, il dépasse Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur étranger et rejoint Frank Lampard au 4e rang du classement. Fly me to the Kun.

Roberto Firmino (Liverpool) :Un enchaînement de grande classe pour permettre aux Reds de remporter leur tout premier match au Tottenham Stadium (1-0) et de compter 61 points après 21 matchs. Tout simplement du jamais-vu dans les cinq grands championnats.

Sur le banc

Victor Sánchez del Amo (Ex-Malága) : Un entraîneur qui a des « cojones » et le prouve. Peut-être trop, puisqu'une vidéo le montrant presque nu, vêtu uniquement d'un polo du club, a fuité sur Internet et a poussé Malága, 16e de D2 espagnole, à le limoger « au regard des graves dommages subis par l'institution » . Au poil.

Maxence Prévot (Sochaux) : Le fameux mur jaune du Doubs. Blessé depuis fin novembre, le gardien sochalien profite de son temps libre pour aller donner de la voix dans le virage de Bonal. Une place pas si éloignée de l'habituelle : « Il connaît toutes les paroles, jure un supporter dans L'Équipe. Au moins 45 minutes à chaque match, il est quelques mètres devant nous dans son but. Il entend presque nos conversations. »

Kevin Strootman (Marseille)Des gnons balancés à la mi-temps sous une chasuble et un pion une fois celle-ci enlevée pour offrir une victoire précieuse à l'OM à Rennes (1-0). Voilà de quoi fermer quelques mâchoires.

Federico Valverde (Real Madrid)La définition même du bon soldat, qui se sacrifie à la 116e minute d'une finale de Supercoupe d'Espagne en séchant salement par derrière un Álvaro Morata qui filait droit au but et qui, par extension, a permis au Real Madrid de remporter le trophée au bout des tirs au but. Ça compte dans les stats, les tacles décisifs ?

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) : Avec un (joli) but et un (immonde) tacle valant une expulsion dans le même match, PEA perpétue la tradition puisqu'il est le troisième joueur d'Arsenal à réaliser cette prouesse face à Crystal Palace. Le dernier en date ? Il s'agit ni plus ni moins que de son actuel coach Mikel Arteta, lui aussi buteur et exclu à Selhurst Park en octobre 2013. C'est donc ça, la transmission des valeurs.

Zlatan Ibrahimović (AC Milan) : Une première titularisation avec le Milan, un premier pion et une nouvelle célébration christique pour le Suédois de 38 piges, désormais buteur lors de quatre décennies différentes. « Je l'avais promis à San Siro, je fais Dieu, parce qu'ainsi je me sens vivant » , commentait-il au micro de Sky après la victoire des Rossoneri. Que ton Z soit éternel.

Par Mathieu Rollinger