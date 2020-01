Liverpool danse avec les Spurs

Parfois bousculé par un Tottenham conquérant, mais désarmé, Liverpool a finalement fait respecter la logique en s’imposant avec autorité (0-1). Portés par un Firmino inspiré, les Reds enchaînent une douzième victoire d’affilée en Premier League. Et sont toujours seuls, désespérément seuls, sur le toit de l’Angleterre.

Tanganga le dépucelé, Bobby Firmino le prestidigitateur

Les regrets des Spurs

Tottenham (4-4-2) : Gazzaniga - Tanganga, Alderweireld, D. Sánchez, Rose (Lamela, 69e) - Aurier, Eriksen (Lo Celso, 69e), Winks, Son - Lucas, Alli. Entraîneur : José Mourinho.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (Lallana, 61e), Henderson, Wijnaldum - Salah (Shaqiri, 90e+1), Firmino, Mané (Origi, 81e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Y avait-il vraiment l’ombre d’un doute ? L’illusion que cette marche irrésistible, vêtue d’un voile écarlate, pouvait s’arrêter en terres londoniennes, là où Tottenham s’est imposé la dernière fois contre Liverpool, à Wembley, en octobre 2017 ? José Mourinho, si peu en réussite contre Jürgen Klopp (deux victoires en dix confrontations), voulait y croire. Sa formation, amputée du monarque Kane et du soldat Sissoko, aussi. Mais cesinévitables et implacables ont étiré leur ébouriffante série d’invincibilité au sein du Royaume depuis plus d’un an. Parce que leur adversaire a une nouvelle fois payé sa porosité défensive. Parce que les partenaires du Captain Jordan Henderson diffusent cette impression de souveraineté absolue, même quand la fluidité peut parfois les fuir comme ce samedi soir. Le rêve d’une couronne nationale depuis 1990 était une épopée, avant de devenir une quête presque existentielle pour le peuple rouge. Il semble, aujourd’hui, plus que jamais palpable à l’ouverture d’une nouvelle décennie.Il y a huit mois, c’était un sommet entre deux fringants prétendants pour la suprématie sur le Vieux Continent. Depuis, l’un est devenu irrésistible et occupe seul la scène domestique. L’autre, lui, est redescendu de quelques marches en voyant sa stature ébréchée par la perte de son guide Pochettino au profit d’un Mourinho plus aussi spécial qu’auparavant. Avant d’aller défier l’ogre de Liverpool, le Portugais avait prévenu que «» . Ce qui n’est pas le cas du jeune défenseur Japhet Tanganga, vingt piges au compteur et soixante minutes de jeu en League Cup chez les pros, lancé dans le grand bain au sein d'un 3-5-2 compact où le duo Son-Lucas occupe l’avant-poste soutenu par Alli. Et le bambin anglais donne raison d’entrée au coup joué par le «» , sauvant les siens sur un numéro de Firmino, avant que le poteau ne repousse une tentative d’Oxlade-Chamberlain dans la foulée.Disciplinés, leslaissent délibérément le cuir aux visiteurs pour ensuite se projeter rapidement à la récupération. Un plan qui bouscule les certitudes du leader, mis à mal par Lucas (5) et Son (7), mais sans conséquence. Avec Oxlade-Chamberlain aligné dans l’entrejeu en raison de la ribambelle de blessés (Fabinho, Milner, Keita), lesassoient progressivement leur étreinte. Notamment sur le côté gauche, en mettant au supplice un Danny Rose aux abois. Si Gazzaniga sauve miraculeusement les siens devant Van Dijk (23) et que Mané manque d’ajuster sa reprise (35), le verrou londonien finit inéluctablement par sauter. Servi par Salah dans la surface, Firmino élimine Tanganga d’un sublime contrôle orienté, puis fusille la doublure de Lloris (0-1, 37). Gourmand jusqu’au bout, l’Égyptien est tout proche de se muer en buteur avant la pause sur une tentative qui passe de peu à côté.Torturé, malmené, Tottenham attend l’approche de l’heure de jeu pour s’extirper de sa prostration. Aurier (57) et Son (60) s’essaient tour à tour sans vraiment instiller le doute dans l’esprit d’un Alisson vigilant. La troupe de Klopp maîtrise son sujet et enchaîne les longues séquences de possession. Face aux incessantes vagues rouges qui s’abattent sur le Tottenham Hotspur Stadium, Gazzaniga maintient tant bien que mal les siens en éveil d’une jolie manchette sur une tête de Mané (65). Une nette domination, mais pas totale, dont lesne profitent pas, la faute à une confondante maladresse de la part de Son (75) et de Lo Celso (82). Deux derniers frissons qui arrachent un sourire désabusé de Mourinho, lequel n’a plus humé le parfum du succès depuis trois rencontres en championnat et perd du terrain dans la course à l’Europe. Un territoire où Liverpool détient encore le statut de champion en titre avant, peut-être, de faire de même au pays de Sa Majesté.