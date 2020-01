Lyon rugit dans la souffrance à Bordeaux

Dominateur, mais très souvent imprécis dans la finition, l'OL s'est tout de même imposé à Bordeaux grâce à Cornet et Dembélé (1-2). Bilan lyonnais en 2020 ? Trois victoires en trois matchs.

Andersen, l'histoire d'un braquage

Lyon, roi de la jungle

Bordeaux (3-4-2-1) : Costil - Mexer, Koscielny, Pablo - Benito, Tchouaméni (Oudin, 40e), Otávio, Sabaly (Kalu, 54e) - Bašić, De Préville (Hwang, 70e) - Briand. Entraîneur : Paulo Sousa.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Marçal, Andersen, Marcelo, Rafael - Mendes, Aouar (Denayer, 89e), Caqueret (Tousart, 90e+3) - Cornet, Traoré (Terrier, 64e), Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.

Le visage concentré, Moussa Dembélé garde les yeux plantés sur la trajectoire du ballon. Il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre entre Bordeaux et Lyon quand l'avant-centre français décide de glisser un joli ballon piqué au-dessus de Benoît Costil. Malheureusement pour l'attaquant lyonnais, la balle s'écrase sur la transversale avant de retomber devant la ligne de but bordelaise. De rage, Dembélé allume le panneau publicitaire. Visiblement stressé, le meilleur buteur de l'OL peut souffler : si les Lyonnais ont souffert, les voilà dans une dynamique positive et avec trois victoires en trois matchs en 2020.» Ces mots prononcés par Rudi Garcia, à Reims, avaient le mérite d'être clairs : Lyon souhaite faire table rase du passé et attaquer 2020 avec le désir de bien faire. Dix jours après la célébration du Nouvel An et avec déjà deux victoires en deux matchs, la parole semble s'être associée aux actes. Volontaire, l'OL démarre la rencontre avec la bonne habitude, grâce notamment à leur capitaine Houssem Aouar, d'abord auteur d'une frappe à l'entrée de la surface bien captée par Costil, mais surtout capable de trouver ses coéquipiers en permanence. Adepte de la possession, Lyon poursuit sa domination, mais Dembélé et Maxwel Cornet ne sont pas assez inspirés pour trouver le chemin des filets. Un manque d'efficacité que Bordeaux ne connaît visiblement pas : sur une phase défensive, Nicolas de Préville exerce un pressing sur Joachim Andersen, dont la passe en retrait vers Anthony Lopes est coupée par l'attentif Jimmy Briand, qui n'a plus qu'à ouvrir le score de près (1-0, 15).Après avoir encaissé le premier but du match, Lyon peut commencer à douter : sur dix cas de figure similaires, les Rhodaniens s'étaient inclinés sept fois cette saison. En l'occurrence, Lyon vient de prendre un but sur le tout premier tir bordelais. Dans une réussite maximale, Bordeaux parvient à souffrir sans concéder le moindre but : Caqueret dévisse sa reprise de volée au second poteau, Thiago Mendes tente l'impossible et envoie son obus directement en tribunes. En une demi-heure, les Gones ont frappé dix fois plus au but que leur adversaire du soir... De quoi douter, mais surtout une bonne manière de souligner leur criant manque de réalisme. En témoigne cette ultime occasion de la première période, encore gâchée par Cornet, incapable de cadrer sa frappe alors que l'international ivoirien était pourtant seul face au but girondin. Forcément, il y a de quoi rentrer au pas de course aux vestiaires.De son côté, Bordeaux ne se plaint absolument pas de mener au score, à défaut de mener la danse. Entré en jeu peu avant le passage par les vestiaires, la fraîche recrue bordelaise Rémi Oudin obtient une belle occasion de doubler la mise sur une longue ouverture, mais son tir est détourné par le félin Lopes. Une opportunité que l'ancien Rémois pourra sans doute regretter étant donné le retour de bâton lyonnais. À la suite d'une action initiée par Bertrand Traoré, Cornet est servi côté gauche et provoque la défense avant d'armer une frappe décisive, déviée par Youssouf Sabaly (1-1, 50). Le collectif visiteur se débloque enfin, et la confiance revient dans les rangs lyonnais.D'abord buteur, Cornet devient ensuite passeur décisif au moment de servir Dembélé pour renverser la vapeur en trois minutes (1-2, 53). Complètement déboussolé, Bordeaux ne parvient pas à calmer les ardeurs adverses, et sans un soupçon d'égoïsme de Traoré, Dembélé pouvait même s'offrir un doublé pour l'honneur. Remplacé par Martin Terrier dans la foulée, le Burkinabé va voir son suppléant participer à la domination quasi totale des siens jusqu'à la fin de la partie, n'en déplaise au but de Laurent Koscielny refusé à juste titre par la VAR. Au bout du suspense, voilà la troisième victoire de l'OL en autant de matchs disputés en 2020. Ce soir, Jean-Michel Aulas peut aller tweeter avec le sourire.