Laurent Koscielny : « Il y a des moments où l’on doit me remettre dans le droit chemin »

Kos toujours.

Après une carrière stoppée en janvier 2022, Laurent Koscielny découvre le métier d’entraîneur depuis l’été dernier. Adjoint chez les moins de 17 nationaux du FC Lorient, l’ancien d’Arsenal évoque son nouveau poste dans les colonnes de L’Équipe : « J’avais un peu d’inquiétude, je me demandais si ça allait me plaire, d’abord, et si j’allais réussir à faire passer mon message. Ce sont des gamins, mais ce sont des années charnières et on a la responsabilité de leur début de carrière. »

Celui qui compte 51 sélections avec la France parle également de son évolution personnelle : « Sur le plan pédagogique, je dois beaucoup progresser. J’aurais tendance à être un peu plus directif pour donner des consignes, alors qu’ici on est plus dans le questionnement. On laisse les jeunes trouver des réponses aux problématiques, à l’entraînement, comme en match. On est là pour leur donner des bribes de solutions. » Une vraie remise en question à l’issue de laquelle il finit par avouer : « Je pars de zéro et il y a des moments où l’on doit me remettre dans le droit chemin. Moi aussi, je suis en formation, je suis redevenu étudiant. »

À 38 balais, ce n’est pas banal.

Tiémoué Bakayoko compare un joueur de Lorient à Kylian Mbappé