L'EFL retire neuf points de plus à Derby County

An Agreed Decision has been reached with the @EFL and all proceedings have been concluded.#DCFC — Derby County (@dcfcofficial) November 16, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça commence faire à beaucoup, non ?Actuel dernier de Championship, Derby County ne compte que six points en 17 journées de championnat. L'explication ? Le club entraîné par Wayne Rooney a dû faire face à douze points retirés en début de saison à cause de problèmes financiers. À neuf points du premier non relégable, un maintien était encore envisageable pour lesmais l'EFL vient de mettre un énorme coup derrière la tête du DCFC. Neuf points vont leur être retirés puisque leur situation économique ne s'est pas améliorée, ce qui va les faire passer à -3 points au classement, sachant qu'un retrait de trois points supplémentaires est toujours en sursis.Cette lourde sanction vient sans doute de condamner l'avenir de Derby County pour cette saison, une relégation en troisième division paraissant désormais inévitable. Le club paye au prix fort les irrégularités financières commises sous la présidence de Mel Morris, ancien propriétaire du club et aussi celui qui ne répond pas aux appels téléphoniques de Wayne Rooney... 18 points de retard sur le premier non relégable, Derby County n'a plus qu'à appeler Pascal Dupraz pour sauver le club.