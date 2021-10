L'Atlético se réveille en giflant le Betis

3

Atlético de Madrid (4-2-3-1) : Oblak - Hermoso, José María Giménez, Savić - Yannick Carrasco (Lodi, 88e), De Paul (Matheus Cunha, 84e), Koke, Trippier - Griezmann, Ángel Correa (Héctor Herrera, 84e) - Suárez (João Félix, 71e). Entraîneur : Diego Simeone.

Real Betis (3-4-2-1) : Claudio Bravo - Martín Montoya, Pezzella, Edgar González, Álex Moreno - Andrés Guardado (Rober, 78e), William Carvalho (Guido Rodríguez, 66e) - Rodri Sánchez (Ruibal, 46e), Canales, Juanmi (Cristian Tello, 46e) - Willian José (Borja Iglesias, 78e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Attendu après le match nul à Levante et la soufflante de Diego Simeone , l’Atlético de Madrid a répondu présent en l’emportant face au Betis (3-0), sous la pluie de Rosas.Privé d', coincé en tribunes pour cause de suspension, l’Atleti a fait main basse sur un match globalement maîtrisé. La pauvreté des attaquesa permis au secteur offensif rouge et blanc de s’exprimer, emmené par un immense Yannick Carrasco. Le Belge s’est ainsi chargé de mettre les siens devant au terme d’une action en soliste, éliminant Martín Montoya d’un crochet extérieur-intérieur du droit avant de conclure pied gauche. Comme à son habitude, l’ailier a effectivement offert un récital technique durant près de 90 minutes.Le retour des vestiaires n’a dès lors été qu’une formalité. Un paradoxe statistique cependant. En effet, malgré dix-huit frappes au but du côté des, le break a été l’œuvre du malheureux Germán Pezzella, détournant dans ses filets, et d’un joli coup de tête, le corner frappé par Antoine Griezmann. Entré en cours de rencontre, João Félix a lui également participé au festival, claquant son face-à-face d’un tir croisé. Trois réalisation et trois points dans l'escarcelle.L’Atlético remonte au quatrième rang, avec un point d’avance sur son adversaire du jour et à deux points de la Real Sociedad, troisième.