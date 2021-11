L'Atalanta assomme la Juventus

Bloquée. Le Juve reste bloquée au huitième rang de la Serie A après cette défaite face à l'Atalanta à l'Allianz Stadium (0-1). S'ils ont mis du cœur à l'ouvrage en seconde période, les Bianconeri n'auraient pas vraiment pu espérer mieux.

Le cirque Zapata

Un réveil tardif

e), Rabiot, Locatelli, Chiesa (Bernardeschi, 46e) - Dybala, Morata (Kaio Jorge, 85e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



e), Freuler, de Roon, Mæhle - Malinovskyi (Koopmeiners, 87e), Pessina (Pašalić, 60e) - Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Par Léo Tourbe

Depuis l'arrivée de Gian Piero Gasperini en 2016, l'Atalanta a conquis le cœur des amoureux du ballon rond avec leur jeu offensif. Une envie d'aller tout le temps vers l'avant qui offre un spectacle formidable aux téléspectateurs qui se régalent devant des 5-2, 4-3 ou autres 5-1. Oui mais voilà, la Dea a compris que parfois il faut aussi savoir souffrir et être solide défensivement pour arracher un résultat. Et ce n'est pas la Juventus, qui a longtemps gagné des titres sur cette méthode qui dira le contraire. Sauf que la Juve n'est plus que l'ombre d'elle-même et s'est fait piéger par l'Atalanta à l'Allianz Stadium par une(0-1) qui a finalement joué comme la Juventus. Enfin comme la Juventus d'il y a quelques années.Avec la défaite de la Fiorentina plus tôt dans la journée, la Juventus Turin avait l’occasion de prendre de l’avance sur un adversaire direct pour la Ligue Europa Conférence. Il fallait pour cela battre uneinvaincue au Juventus Stadium en championnat depuis mars 2018. Comme souvent depuis quelques mois, un oiseau de mauvais augure survole l’antre piémontaise. Auxde sortir le fusil à pompe et de l’abattre. Et malgré un premier quart d’heure acquis à la cause des visiteurs, les joueurs de la Vieille Dame montrent peu à peu leurs muscles. Paulo Dybala, de retour de blessure, est le premier à foutre le feu dans la surface bergamasque mais ne peut pas conclure sa feinte de frappe par une tentative, réelle cette fois, assez puissante pour tromper Musso (17). Trois minutes plus tard, Weston McKennie propulse Federico Chiesa aux portes du paradis mais ce Cerbère de Tolói veille et, même en ayant l’air battu, rattrape la. De quoi entrevoir quelque chose de positif pour les locaux ? Non. Car Zapata refroidit l’Allianz Stadium en profitant de la passe laser de Djimsiti et du (très) mauvais alignement défensif de De Ligt pour ouvrir le score, envoyant son ballon sous la barre de SzczęsnyUn exploit technique de Dybala, une accélération tranchante de Chiesa, un geste de Morata, bref une fulgurance individuelle, voilà sur quoi repose la tactique d’Allegri. Face à la cohérence collective de Bergame, on ne peut pas être surpris de voir que cela ne fonctionne pas du tout. Comme si ça ne suffisait pas, Chiesa, touché en toute fin de première période, laisse sa place à Bernardeschi dès le retour des vestiaires. Le sort s’acharne et lescommencent la seconde période comme ils avaient fini la première : étouffés. Désormais habitués à souffrir, ils parviennent à faire tourner la vapeur en leur faveur en mettant à leur tour la pression sur les visiteurs. Malgré une rencontre qui s'électrise, aucun Piémontais n'a su utiliser cette énergie pour mettre un peu de lumière et égaliser. Paulo Dybala est tout proche d'être cet électricien en envoyant un coup-franc sur la barre de Musso (90+4). L’arme des Turinois s’est donc une nouvelle fois enrayée et l’oiseau du malheur, qui étoffe chaque semaine un nid de plus en plus douillet, est toujours en vie. Avec cette défaite, la Juve est désormais à sept points de la quatrième place de l'Atalanta. Elle pourrait même compter trois unités de retard sur la C4 selon le résultat de la Lazio dimanche. De son côté, lagarde l'Inter et le podium à portée de fusil.