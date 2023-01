L'Atalanta arrache le nul contre la Spezia

Spezia (3-5-2) : Zoet (Zopko 17e) - Amian, Kiwior, Nikolaou - Holm, Bourabia, Ampadu (Ekdal 78e, Bastoni (Kovalenko 78e), Reca (Moutinho 67e) - Nzola (Maldini 67e, Gyasi. Entraîneur : Luca Gotti.



Atalanta (3-5-2) : Sportiello - Toiloi, Palomino, Scalvini (Malinovsky 81e) - Mæhle (Zappacosta 57e, De Roon, Ederson (Pašalić 57e), Ruggeri - Koopmeiners - Lookman (Muriel 57e, Zapata (Højlund 29e. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Menée toute la rencontre, laest revenue de loin au stade Alberto-Picco.Plus efficace et longtemps plus séduisante, La Spezia a cédé dans les derniers instants. Les locaux avaient même ouvert le score, Gyasi coupant au premier poteau le bon centre de Nzola. Les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là pour les Lombards qui perdent leur buteur Zapata, à la suite d'un duel face à Zoet, lui aussi blessé sur le coup. Déjà deuxième dans la hiérarchie, le gardien hollandais laisse place au jeune Zopko, 20 ans. L’Atalanta pousse, mais s’expose aux contres, ce que ne manque pas de sanctionner M'Bala Nzola, qui conclut sereinement entre les pattes de Marco Sportiello. Le buteur angolais est même à un crampon de tuer le match peu avant la mi-temps (46). Gasperini tente un triple changement à l'heure de jeu, mais c'est bien La Spezia qui pense tuer le match sur un but refusé pour hors-jeu par la VAR.Les Bergamasques n'en demandaient pas tant, et se montrent enfin dangereux grâce à Højlund, qui réduit le score presque tout seul, avant de passer tout proche de l'égalisation. La Spezia recule et ne met plus le pied sur le ballon. La sanction arrive dans les dernières minutes du temps additionnel, Pašalić prolongeant peu académiquement un centre de Koopmeiners au fond des filets. Laévite de peu une quatrième défaite de suite en Serie A et stoppe provisoirement l'hémorragie.L'Atalanta reste aux portes des places européennes, et Spezia Calcio à celles de la relégation.