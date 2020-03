L'Ajax Cape Town accroît son avance en tête de la D2 sud-africaine

Mukumela we are all Venda tonight https://t.co/3prIYESjj6 — Ajax Cape Town (@ajaxcapetown) March 14, 2020

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est làààààà le gros coup du week-end !L'Ajax Cape Town a profité d'un but à la 88minute de Thendo Mukumela, pour s'imposer sur la plus petite des marges (1-0) sur sa pelouse face au TS Galaxy. Propriété de l'Ajax Amsterdam, le club prend repsectivement sept et huit points d'avance sur Swallows et Uthongathi, ses deux premiers poursuivants qui s'affrontaient ce samedi.Ce triste rendez-vous entre les deux formations a d'ailleurs accouché d'un score nul et vierge (0-0). À l'autre bout du classement, les Royal Eagles, derniers du championnat, sortent un peu la tête de l'eau en gagnant (1-0) contre Pretoria, sur une réalisation de l'incontournable Singabakho Nguema.Toujours plus proche de la montée.