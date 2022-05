Kylian Mbappé, un an de matraquage dans la presse madrilène

Depuis l'été dernier et le refus du PSG de le laisser filer contre un chèque astronomique de 200 millions d'euros, la presse sportive madrilène n'a qu'un mot à la bouche : Mbappé. Une attention médiatique de tous les instants, qui rappelle les signatures de Zidane ou Cristiano Ronaldo chez les Merengues. Sauf que cette fois, l'issue tant espérée dans les journaux madrilènes n'a pas eu lieu. Retour sur un matraquage qui a – enfin – trouvé son épilogue.

Une afición en ébullition

« C'est devenu une presse du cœur »

Par Tom Binet

Tous propos recueillis par TB. Entretiens réalisés avant l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé.

etn'ont pas caché leur désarroi ce dimanche, au lendemain de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Attendu de pied ferme dans la capitale espagnole, le champion du monde tricolore ne débarquera pas à Madrid. Un coup dur pour la presse sportive madrilène, à fond sur le dossier depuis près d'un an et le refus de Paris de le laisser partir contre 200 millions d'euros en août dernier. Un camouflet pour des médias qui portent presque dans leur ADN l'agitation entourant chaque mercato de la, estime aujourd'hui Tomás Roncero, journaliste chezet intervenant régulier d'Un temps fort suivi par d'autres, avec toujours la même certitude de l'autre côté des Pyrénées : le destin de Kylian Mbappé devait l'amener en Liga.Pour comprendre ce traitement médiatique hors normes, il faut se plonger dans ce que représente le Real Madrid en Espagne., expose simplement Pedro Morata, journaliste àUne attention rarement aussi forte par le passé, malgré l'habitude de lad'attirer les plus grands noms du ballon rond., assure Andrés Onrubia Ramos, qui travaille pouret La Cadena Ser.Pas de surprise, donc, à voir les principaux titres de presse madrilènes s'enflammer tout au long de la saison., confirme Roncero.Une perspective qui a mis en ébullition des milliers de supportersen Espagne et à travers le monde, et qui justifierait le tapage selon lui :Cette ébullition permanente, la presse sportive espagnole ne fait rien pour l'atténuer. Pedro Morata, encore :telenovelaUne histoire qui se répète, saison après saison., assure le journaliste, qui pointe du doigt le fait que le sport est plus prisé que la politique ou l'actualité chez les marchands de presse ibériques. MarcaEn faire trop ? Jamais, pour la presse madrilène., appuie Roncero. De son côté, Andrés Onrubia Ramos ne le contredit pas :Et tant pis s'il faut parfois se voir accusé d'être partisan.Quitte à devoir se montrer innovante pour ne jamais être à court de sujets autour du prodige, surtout lorsqu'il décide de venir passer ses quelques jours de congés dans la capitale du royaume., plaide Pedro Morata.Depuis que le compte à rebours a commencé, c'est d'ailleurs parfois le cœur qui a parlé en ignorant la raison.