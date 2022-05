Kylian Mbappé, la nouvelle victoire du PSG

Devenu maître dans l'art du contre-pied sur le terrain, Kylian Mbappé a finalement pris la planète du football entière à revers. Après 2017 et 2021, c'est la troisième fois que le joueur français repousse les avances du Real Madrid. Annoncé avec certitude (ou presque) dans la capitale espagnole depuis de longs mois, l'attaquant parisien a ainsi finalement annoncé qu'il allait poursuivre l'aventure sous les couleurs du PSG. Avec la ferme intention de marquer l'histoire, de devenir le meilleur buteur du club et de remporter la première Ligue des champions parisienne.

Écris l'histoire

Continuer à rêver plus grand

Finalement, ce n'est même pas lui qui a dévoilé sa. Alors que le monde du ballon rond était pendu aux lignes de sites journalistiques ou aux messages postés sur les réseaux sociaux, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin avant même l'annonce officielle : le meilleur joueur de Ligue 1 évoluera donc toujours dans l'Hexagone la saison prochaine, pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. Une réalité qui semblait bien hypothétique en octobre 2021, quand le bonhomme reconnaissait avoir voulu prendre ses cliques et et ses claques au cœur de l'été. Mais la volonté d'écrire l'histoire du club de sa ville a dominé le rêve de rejoindre un jour Valdebebas, même si ce rêve a encore le temps de devenir réalité dans les années à venir.: né à Paris avant de grandir à Bondy, Kylian Mbappé a lié son destin à celui des Rouge et Bleu, comme il le soulignait lors de sa présentation au bout d'un été 2017 totalement fou porte d'Auteuil., continuait-il. Après avoir fait danser Manchester City puis Dortmund, le gamin de dix-huit ans paraphait alors un contrat de cinq saisons avec Paris qu'il vient tout juste de prolonger pour la première fois. Car qu'on se le dise : les quatre titres de champions glanés depuis ne sauraient justifier les plus de 400 millions d'euros investis cet été-là par les dirigeants qataris.L'objectif majeur n'a pas été atteint, et l'opportunité de gagner la première Ligue des champions de l'histoire du club de sa ville a dû peser lourd au moment de choisir quelle suite donner à sa carrière. Diminué par une blessure à la cheville, Kylian Mbappé n'aura guère pesé sur leen 2020 avant de manquer la manche retour face à City la saison suivante après avoir éclaboussé de son immense talent les confrontations face au Barça et au Bayern. Du coup, voici le bilan de ces mois de réflexion : un retournement de situation improbable, quelques jours seulement après les affirmations de sa maman, Fayza Lamari. avait-elle confié à Marca , rassurant la presse espagnole après une information duaffirmant qu'une prolongation au PSG se rapprochait. Une guerre des nerfs de part et d'autre des Pyrénées qui dure peu ou prou depuis le début de la saison, et qui connaît donc désormais l'heureux élu.Personne n'avait pourtant semblé croire le visionnaire Mauricio Pochettino, interrogé fin avril sur ses chances et celles de son n°7 de rester au club l'an prochain., avait-il alors assuré, en conférence de presse.En attendant de savoir si l'Argentin aura encore la chance d'être son entraîneur, voilà désormais le champion du monde tricolore promis au statut de patron absolu de ce PSG galactique aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Un trio annoncé magique plutôt classé parmi les plus grosde l'histoire jusqu'à présent, et qui aura donc une nouvelle occasion de faire de grandes choses. Oui, ce choix de Kylian Mbappé de rester au pied de la tour Eiffel change absolument tout pour les champions de France. Le secteur offensif est déjà largement fourni en vue de la saison prochaine (avec également les retours de prêt de Sarabia et Kalimuendo), sans compter le surplus d'attractivité que peut représenter la présence de Mbappé sur le mercato à venir. Surtout, le Qatar a remporté (pour l'instant) un bras de fer qui semblait perdu d'avance et verra donc les n°10 de trois nations majeures de sa Coupe du monde évoluer encore au PSG le moment venu. Un sacré coup de force, qui ne peut signifier qu'une chose : Kylian Mbappé aura forcément reçu certains gages concernant la reconstruction estivale à prévoir. Voilà au moins une – très grosse – pierre qui ne bougera pas de l'édifice.

Par Tom Binet