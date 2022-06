Kimmich : « Nous avons des comptes à régler avec les Bleus... »

Retrouvez l'intégralité de l’interview de Joshua Kimmich dans le numéro 197 de So Foot, en kiosque ce jeudi.

Dans le nouveau numéro de SO FOOT, on fait le bilan de Deschamps avec Didier. Le sommaire : https://t.co/Qq0Wj8mehZDisponible en kiosque le 9 juinDisponible en version numérique ici : https://t.co/R2F5uJ4aQO pic.twitter.com/wdjzSPSU4W — SO FOOT (@sofoot) June 6, 2022

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En voilà un qui a dû supporter la Suisse l'été dernier.Dans un entretien exclusif accordé à, à paraître ce jeudi, le milieu allemand Joshua Kimmich évoque les chances de saen vue de la Coupe du monde et il n’oublie pas les Français :, note le Bavarois.L'humilité, Kimmich a appris à en faire preuve pendant le passage de Carlo Ancelotti au Bayern. Durant cette période, le jeune milieu ne jouait plus autant. Cela l'a poussé à assumer plus de responsabilités sur le terrain lorsqu’il est devenu titulaire indiscutable., explique le joueur formé au VfB Stuttgart."Qu'est-ce qu'il est chiant ! Qu'il se concentre sur son jeu et qu'il me laisse tranquille !"Mais Kimmich ne joue pas collectif sur tous les plans. Depuis la saison dernière, l’ancien du RB Leipzig n’est plus représenté par aucun agent.. Justement il a négocié seul son contrat l’année passée avec Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić pour l’étendre jusqu’à 2025.