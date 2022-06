Jules Bocandé à Metz : la Moselle du désir

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce dixième opus, cap à l'est pour l'histoire d'une rencontre entre un club, le FC Metz, et un personnage haut en couleurs, Jules Bocandé, qui résonne encore aujourd'hui comme le début de la romance entre les Grenats et le Sénégal.

Gaston, y a l'téléphon qui son

Sacrées soirées

Le début de l'histoire d'amour entre Metz et le Sénégal

[ ℍ?????? ]Attaquant messin de 1984 et 1986 et meilleur buteur de #D1 en 1986, Jules Bocandé aurait fêté ses 63 ans ce jeudi. ?? ?? ?'?????? ??? ?????. pic.twitter.com/bDMwlVRQN7 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) November 25, 2021

Par Mathieu Rollinger

Propos de Carlo Molinari recueillis par MR ou issus de Sang grenat de Pierre Théobald (Éditions du Quotidien).

En cette année 1984, la France s'apprête à vivre un Euro à la maison et chaque foyer espère avoir un téléviseur au point pour suivre les aventures de la bande à Platoche sur son petit écran. Mais dans son salon, Carlo Molinari a un autre souci. Si l'emblématique président du FC Metz peut, de par sa fonction, assister à autant de matchs qu'il veut depuis le stade, il se trouve alors dans une drôle de baston avec son tube cathodique. Et pour cause, la géographie mosellane l'empêche de suivre correctement le foot belge., raconte l'ex-boss grenat.Sitient absolument à avoir un œil de ce côté de la frontière, c'est parce qu'un petit phénomène de 25 ans crève l'écran dans la région liégeoise : Jules Bocandé.Ce Sénégalais est une valeur sûre de l'élite belge. Cela fait déjà quatre ans qu'un des amis de sa famille l'a introduit dans le royaume de Baudouin. De toute manière, il ne pouvait plus jouer au pays puisque le natif de Ziguinchor avait été suspendu - dans un premier temps à vie - pour avoir fait un croche-patte à l'arbitre d'une houleuse finale de Coupe du Sénégal en 1980, opposant alors son club de Casa Sport à l'ASC Jeanne d'Arc. Son talent, c'est à Tournai puis à Seraing qu'il l'exporte donc. Le FC Metz, en bon club frontalier, a toujours prospecté de l'autre côté des Ardennes. Et en cette année 1984, tout est aligné pour attirer la pépite des Métallos., se reprend Molinari en optant pour un accent belge à couper au couteau."Vois un peu avec tes collègues belges ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches pour récupérer Bocandé."À cette époque où les scouts et les cellules de recrutement sont embryonnaires, c'est la débrouille. Et à ce petit jeu, Carlo Molinari connaît toutes les ficelles.Gaston, l'ami en question, rappellera deux jours plus tard, confirmant les problèmes de caisses des Wallons. Le club est aux mains d'un liquidateur avec qui la direction lorraine décide de prendre directement contact. Enfin, pas si directement, puisque le Prés' profite lui de ses congés estivaux., se remémore le président.Les doigts de pied en éventail, mais la tête aux affaires, Molinari donne procuration à son ami Gaston."Propose 900 000 francs et tu verras bien ce qu'il va dire."Derrière cette anecdote sortie tout droit d'un monde où on pouvait signer un contrat sur un bout de nappe et acter un accord d'une poignée de main, c'est surtout un des plus beaux coups du FC Metz qui a été réalisé. Au-delà de la plus-value faite deux ans plus tard à la revente, c'est surtout la chance d'avoir pu compter sur un garçon aussi exceptionnel sur le terrain qu'en dehors. Côté terrain, Jules Bocandé a participé, avec Tony Kurbos, Philippe Hinschberger, Michel Ettore ou Luc Sonor, à écrire la plus belle page de l'histoire européenne du club à la croix de Lorraine avec l'élimination du FC Barcelone au Camp Nou un soir d'octobre 1984. Il terminera également meilleur buteur de D1 à l'issue de la saison 1985-1986, avec 23 buts au compteur, même s'il, comme le concède Carlo Molinari :Mais si Metz a été marqué par l'international sénégalais (73 sélections, 20 buts), c'est aussi grâce à sa présence dans les surfaces de divertissement, notamment du côté du Tiffany. Que ce soit dans ce bar du centre-ville ou ailleurs, il ne laisse pas insensible la gent féminine."Avec Jules, mesdemoiselles, c'est comme chez Air Inter, il y a une liste d'attente."Si bien qu'autour de lui et de ses activités nocturnes flottent tout un tas de légendes. Comme cette fois où une patrouille de police le croise à la sortie du Tiff' et lui propose de le raccompagner chez lui., sourit Molinari, sans non plus camoufler la vérité sur son protégé.Un lien affectif, indélébile, est alors créé et il sera étiré pendant des années. Déjà quand celui qui était devenu l'adjoint de Bruno Metsu ou de Guy Stéphan sur le banc des Lions de la Téranga est victime d'un AVC., témoigne son ami Carlo.Jules Bocandé s'est éteint le 7 mai 2012, sur les bords de la Seille, un printemps où le FC Metz plongeait en National.Son héritage est pourtant, d'une certaine façon, toujours vivant. En étant le premier Sénégalais à porter le maillot grenat, il a participé à construire un pont entre la préfecture mosellane et son pays d'origine., assure Carlo Molinari. Le partenariat noué en 2003 avec Génération Foot, l'académie créée par Mady Touré et dont sont issus Babacar Gueye, Papiss Cissé, Diafra Sakho, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo ou encore Pape Matar Sarr n'est que la suite logique de cette histoire. Même si, aujourd'hui, Carlo Molinari n'a pas besoin de se décarcasser pour capter les matchs de D1 sénégalaise.