Julen Lopetegui n'est plus l'entraîneur de Séville

Séville Alors qu'il allait rentrer aux vestiaires, Julen Lopetegui a été retenu par Monchi pour qu'il reçoive l'ovation du Stade Ramón Sánchez Pizjuán ! pic.twitter.com/rFVHFG3ziY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2022

ALB

Lopetegui repart avec une nouvelle valise.Au sortir de la lourde défaite à domicile ce mercredi soir en Ligue des champions face à Dortmund , l’entraîneur sévillan a eu le droit à une superbe ovation de la part de ses supporters. Quelque chose de peu commun après une nouvelle défaite, surtout pour le coach d’une équipe dix-septième de Liga qui, en plus, n’a pris qu’un point en trois rencontres de Ligue des champions face à Copenhague. C’était en réalité pour célébrer un Julen Lopetegui dont le limogeage quelques heures plus tard n’était un secret pour personne et qui a finalement été officialisé ce mercredi, tard dans la soirée, par le club andalou Si le début de saison est proche d’être catastrophique , les supporters n’ont pas oublié que pour sa première saison sur le banc du club en 2020, Lopetegui leur avait ramené leur sixième Ligue Europa. Après deux ans et demi, 170 matchs et trois qualifications directes en Ligue des champions, le technicien espagnol de 56 ans est out et son remplaçant pourrait bien se nommer Jorge Sampoli.En guise d’électrochoc pour les joueurs, ce sera dur de trouver mieux.