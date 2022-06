José Luis Chilavert candidat à l’élection présidentielle au Paraguay

Tras reflexionar y sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay, decido hacer formal mi candidatura a Presidente para que nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo Conocé nuestras propuestas en https://t.co/L4OM559HRu#Chila2023 #ChilaPresidente pic.twitter.com/s1VhRTpeai — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 16, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur les traces de George Weah Sa carrière de gardien de but tireur de coups francs terminée il y a de cela près de 20 ans, José Luis Chilavert pousse encore plus loin sa reconversion dans la politique entamée il y a plus de dix ans. Ce jeudi, l'ancien gardien du RC Strasbourg - 66 matchs et deux buts entre 2000 et 2002 - a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle du Paraguay, qui aura lieu en avril 2023., a déclaré Chilavert, 56 ans, sur son compte Twitter. Mario Abdo, du Parti Colorado (conservateur), occupe la fonction depuis 2018. Jusqu'en janvier, ce dernier pouvait compter sur le soutien de... Chilavert, qui a rendu sa carte du parti pour mener une politique indépendante. L'ancien gardien, qui se définit « libéral » en matière d'économie, est notamment connu pour avoir apporté son soutien à des candidats d'extrême-droite, au Chili (Jose Antonio Kast) et au Brésil (Jair Bolsonaro) notamment.La période 2008-2013 exceptée, le Colorado est au pouvoir depuis 1947.