JO : le Canada et l'Australie dans le dernier carré

La qualification au bout du bout.Les deux premiers quarts de finale des Jeux olympiques 2020 sont allés au-delà du temps réglementaire pour rendre leur verdict. Malgré des occasions de part et d'autre - un duel raté de Debinha (40) et une barre transversale de Vanessa Gilles (59)-, ni le Canada ni le Brésil n'ont réussi à trouver la faille en 120 minutes. Si Christine Sinclair, recordwoman de buts et de sélections au pays, a manqué sa tentative, les Canadiennes ont finalement arraché leur qualification pour le dernier carré, la gardienne Stéphanie Labbé renversant la vapeur en stoppant les tirs au but d'Andressa Alves et Rafaelle. Et voilà une troisième demi-finale d'affilée pour le Canada.En revanche, orgie de buts entre la Grande-Bretagne et l'Australie. 2-2 au bout de 90 minutes (doublé d'Ellen White pour les Britanniques ; Roebuck et Kerr pour les), 4-3 à la fin de la prolongation en faveur de l'Australie. Le tournant du match ? La 101minute. Alors que le score est toujours de 2-2, La Grande-Bretagne obtient un penalty suite à une faute d'Ellie Carpenter sur Nikita Parris. Malheureusement, Caroline Weir bute sur Teagan Micah. Deux minutes plus tard, Mary Fowler permet auxde faire la course en tête. Stephanie Houghton enfoncera le clou (106) et Ellen White réduira l'écart pour repartir avec le ballon du match (115).Tout cela pour se faire sortir par les Pays-Bas ou les USA.