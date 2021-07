JO : La liste mise à jour de Sylvain Ripoll est connue

Le sélectionneur national Sylvain Ripoll a actualisé la liste des vingt-et-un joueurs qui disputeront les JO de Tokyo, du 21 juillet au 7 août au Japon https://t.co/aOmtUUeMex — Equipe de France (@equipedefrance) July 2, 2021

HB

Sylvain Ripoll est enfin parvenu à réunir 21 joueurs.C’est la fin d’un long feuilleton, celui de la liste des joueurs qui vont représenter la France lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Après une première liste et le refus des clubs de lâcher leurs pépites (Rennes, Lyon et Monaco entre autres), Ripoll s’est finalement tourné vers des joueurs plus confidentiels pour cette nouvelle liste. S'il y a bien 21 noms dans la liste, seul dix-neuf joueurs feront le voyage puisque Dimitry Bertaud et Isaac Lihadji sont réservistes.Parmi les 21 heureux élus, on retrouve Modibo Sagnan, un habitué de la réserve à la Real Sociedad ou encore Ismaël Doucouré (Valenciennes) qui compte seulement 22 matchs chez les professionnels. Outre Doucouré, le jeune Alexis Beka Beka (Caen) âgé de 20 ans, représentera également la Ligue 2 au Japon. Là où il n’y pas de réelle surprise, c’est sur la présence de André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier qui apporteront un peu d'expérience dans un groupe qui en manque cruellement.Ramenez la médaille à la maison (même si ça va être compliqué).