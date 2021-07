JO : la Côte d'Ivoire sort l'Allemagne, le Brésil et la Corée du Sud assurent

10

Les résultats :

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.Champions d'Europe U21 début juin, les Allemands n'auront pas eu la même réussite aux Jeux olympiques : tenus en échec par une très solide Côte d'Ivoire (1-1), les voilà obligés de rentrer à Berlin dès la phase de poules. Pénalisés par la rouste subie face au Brésil en ouverture (2-4), les hommes de Stefan Kuntz avaient besoin d'une victoire face aux Éléphanteaux. Un but contre son camp de l'ancien Monégasque Benji Henrichs (67), forcé par Youssouf Dao, a fait la différence malgré l'égalisation d'Eduard Löwen cinq minutes plus tard. C'est la deuxième fois de son histoire après 2008 que les Ivoiriens, cette fois emmenés par Franck Kessié et Max-Alain Gradel, verront les quarts de finale des JO.Dans le groupe B, la Corée du Sud n'a fait qu'une bouchée du Honduras (6-0), trois jours après en avoir collé quatre à la Roumanie. Surpris par la Nouvelle-Zélande au premier match, les coéquipiers du Bordelais Hwang Ui-jo ont suivi leur guide... qui a inscrit un triplé ce mercredi à Yokohama, avec notamment deux penaltys pour remplir la panse des Guerriers Taeguk. Réduits à dix peu avant la mi-temps, lesont pris l'eau et n'auront tenu leur seconde place que douze petites minutes. Quand on sait que la France pourrait affronter les Sud-Coréens...Au même moment, à Sapporo, la Nouvelle-Zélande a composté son billet face à la Roumanie, sur un score nul et vierge (0-0), mais avec son petit lot de dramaturgie toutefois. Au poteau d'Eduard Florescu en solo (11), ont succédé les déboulés de Liberato Cacace et les face-à-face entre le point de fixation de Burnley, Chris Wood, et le portier roumain Marian Aioani, tous remportés par ce dernier. Malgré une possession néo-zélandaise, cette Roumanie bis aura eu deux occasions en or en seconde période, mais Marius Marin puis Andrei Rațiu ont tour à tour buté sur Michael Woud. Deshistoriques, qui attendent désormais leurs prochains adversaires (Japon, Mexique ou France) à Kashima.Enfin, tranquille Brésil qui a assuré la première place du groupe D en dominant sans coup férir l'Arabie Saoudite (3-1), grâce à Matheus Cunha et à ce diable de Richarlison, auteur d'un doublé. Avec cinq buts en trois rencontres, le joueur d'Everton domine le classement des buteurs devant André-Pierre Gignac (4 pions). Rendez-vous est pris soit face à l'Australie soit face à... l'Argentine, en quarts de finale.Aux Bleus de jouer, maintenant !